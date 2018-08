Se Fulham-Crystal Palace på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag klokken 16.00

I tippekampen lørdag tar Fulham imot Crystal Palace på Craven Cottage. Det er en kamp som er spesielt interessant for norske øyne, med sjanse for både Stefan Johansen og Alexander Sørloth i startoppstillingen for henholdsvis Fulham og Crystal Palace.

TV 2s Premier League-ekspert, Brede Hangeland, har en fortid i både Fulham og Crystal Palace – i likhet med nåværende Palace-manager Roy Hodgson.

Hangeland tror det er god mulighet for at vi får se begge nordmennene i aksjon.

– Alexander Sørloth tror jeg er veldig nær en startplass. Slik jeg ser det er det han og Benteke som konkurrerer om spissplassen i Palace. Det vil overraske meg veldig om nysygneringen Jordan Ayew går rett inn på laget, sier Hangeland til TV 2.

Mer prekær er imidlertid Johansens situasjon. For selv om Crystal Palace har handlet på overgangsmarkedet, blekner det i forhold til Fulhams storshopping.

– De har jo hentet spillere i hele sommer. Jeg gikk på kino og så Mission Impossible på torsdag, og da jeg slo på mobilen igjen hadde de hentet fem spillere, sier en lattermild Hangeland.

– Å hente elleve mann skaper en hel del utfordringer. Hva skjer med alle dem som spilte klubben opp?

– Johansen blir ekstremt viktig

Én av dem er selvsagt Stefan Johansen. Nordmannen scoret åtte mål og hadde ni målgivende pasninger i opprykkssesongen. Hangeland forstår dem som spår mye benkesliting for den tidligere Celtic-spilleren denne sesongen, men han mener likevel at nordlendingen vil bli svært viktig for Fulham – både på og utenfor banen.

– I utgangspunktet ser det litt mørkere ut for Johansen. Han var en ekstremt viktig spiller i fjor, men har fått to direkte konkurrenter nå i Jean Michaël Seri og André-Frank Zambo Anguissa. Men det tror jeg han var forberedt på. Han er typen til å bli tent av det, og bli enda bedre. Derfor blir jeg ikke overrasket om han spiller en viktig rolle.

– Med så mange signeringer så blir sånne som han ekstremt viktige. De blir kontinuitetsbærere, uansett spilletid. Det er veldig viktig at de nye spillerne blir tatt godt vare på og glir sømløst inn i gruppen. De må tilpasse seg kjapt, og bli tatt godt imot av Johansen og de andre. På treningsfeltet er det gamlegutta som må legge listen og vise vei. Jeg tror Johansen er en sånn type som blir viktig for Fulham nå, sier TV 2s ekspert.

Dette var viktigere enn kjøpene

​Til tross for alle de nye kjøpene mener Hangeland det faktisk er en overgang som ikke skjedde, som bør få Fulham-fansen til å juble høyest.​

– Til tross for alle signeringene, så er det beste ved vinduet til Fulham at de klarte å ta vare på Ryan Sessegnon. En ung mann som allerede er en helt i klubben, og med et potensial som er himmelhøyt.​ Han hadde mange beilere, og en stund virket det som om han kunne være tapt for klubben. Mange fryktet at alle kjøpene betydde at klubben forberedte seg på å selge Sessegnon, men det skjedde heldigvis ikke.

– Slik jeg oppfatter det, så er det unison hyllest blant fansen av det klubben har gjort i sommer. Det blir ekstremt spennende å følge dem denne sesongen.​