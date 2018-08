Det bekrefter hovedstadsklubben på sine nettsider.​

Dermed blir Abu gjenforent med Ronny Deila, som han spilte 74 kamper under for i Strømsgodset.

– Abu var den beste spilleren i Eliteserien før han reiste til utlandet. Han er veldig ballsikker, alltid tilgjengelig, flink til å spille fremover, både kort og langt, og har ikke minst bra rutine og forståelse for spillet, sier Deila til Vålerengas nettsider.

Abu var en del av Manchester Citys ungdomsakademi fra 2010. I 2014 ble han hentet permanent til Strømsgodset, etter å ha tilbrakt to opphold på lån i klubben. Vinteren 2017 dro han til MLS-klubben Columbus Crew.

26 år gamle Abu, som står med fire landskamper for Ghana, ser frem til å spille under sin tidligere sjef igjen.

– Ronny var som en far for meg da jeg bodde i Norge sist. Det er en glede å være her, og jeg ser virkelig frem til å ta del i dette prosjektet. Jeg ønsker å oppnå noe her, og skal gjøre mitt beste for laget, sier Abu til klubbens nettsider.