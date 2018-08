Stephanie Hawk (33) fra Pennsylvania i USA tror hun skal delta i en reportasje om sikkerhet og turister som besøker norske isbreer og aner fred og ingen fare om hva som skal skje under den flere timer lange brevandringen på Svartisen i Nordland.

Med på turen er hennes norske kjæreste Andreas Andersen (39) fra Hamar, men han har helt andre planer.

Godt planlagt

For omgitt av flere tusen år gammel is og i spektakulære omgivelser går han plutselig ned på kne.

– Vi du gifte den med meg, spør han på engelsk og holder frem ei eske med en helt spesiell diamantring.

Svaret kommer kontant.

– Yes, oh my god! utbryter Stephanie forfjamset, og gir kjæresten et realt kyss.

Andreas Andersen flyttet fra Norge til California i USA for seks år siden og for drøye to år siden traff han kjæresten Stephanie Hawk.

Det lykkelige nyforlovede paret skåler på Svartisen. Foto: Åge Magnussen/Meløy Adventure

Skulle være spektakulær

– Jeg hadde planer om å få unna en del ting før jeg fylte 40 år, humrer han, og det var blant annet et frieri, sier Andreas Andersen til TV 2.

Han var ikke i tvil om at et frieri skulle skje i spektakulære omgivelser i norsk natur og oppe på på selveste Svartisen i Nordland.

– Hun er jo kvinnen i mitt liv så det var ikke noe behov for å vente lengre, forteller han.



Ringen er endelig på fingeren. Foto: Åge Magnussen/Meløy Adventure

De er begge glad i norsk natur og i år har opplevelsene stått i kø under årets norgesferie.

Kunne ha gått galt

Hele frieriet har vært godt planlagt i hele seks måneder, men det kunne ha gått galt allerede helt i starten av turen.

– Kjæresten min har høydeskrekk og da vi skulle gå over en bresprekk fikk hun fullstendig panikk og ville snu og gå tilbake, men da guiden vår hoppet over, fulgte hun heldigvis etter, forteller Andersen.

Etter flere timer på isbreen kom altså frieriet.

– Skjønte hun noe i det hele tatt underveis?

– Nei, frieriet kom fullstendig overraskende, så dette var en skikkelig innertier, forteller 39 åringen som er hjemme hos sin norske familie på Hamar for å feire at det blir bryllup når TV 2 snakker med han.

Oppe på isbreen hadde han med seg tre roser og ei flakse med sprudlende innhold.

Nyforlovet-kyss. Foto: Åge Magnussen/Meløy Adventure

Ikke nervøs

– Dette er helt fantastisk, er det slik at alle norske kvinner må gå opp til en fjelltopp for å bli gift?, spør Stephanie Hawk, og innrømmer at hun ble svært overrasket.

– Av alle ting så var jeg ikke nervøs i det hele tatt. Alle er veldig fornøyde og dette falt i god jord blant både familie og venner i Norge og USA, sier Andreas Andersen.

Nå planlegger paret bryllup og kanskje blir det familieforøkelse?

– Vi jobber med saken så får vi se, humrer Andersen som ikke utelukker at de en gang flytter tilbake til Norge en gang.

