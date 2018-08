Søndag på TV 2 Sport Premium og Sumo: Kl. 14.30 Liverpool – West Ham | Kl. 17.00 Arsenal – Manchester City.

Til tross for sommerens kjøpefest, insisterte Liverpool-manageren på at de ikke er favoritter til Premier League-tittelen under dagens pressekonferanse.

– Manchester City er regjerende mestere. I tillegg har de kjøpt Mahrez. Det gjør dem ikke svakere, påpekte Klopp, ifølge

– De er toppklasse. Vi er fortsatt Rocky Balboa, ikke Ivan Drago. Vi er dem som må gjøre mer og kjempe hardere. Det må være holdningen vår. Vi må gjøre som Rocky, fortsatte den karismatiske tyskeren, og siktet til hvordan Rocky på dramatisk vis slo Drago som underdog i den fjerde filmen om bokseren.

– Takk, Jürgen

Senere på dagen ble Guardiola konfrontert med Klopps uttalelser. Spanjolen minnet om at han er vant til store forventninger etter bare å ha ledet Barcelona, Bayern München og City i sin managerkarrière.

– Jeg har vært i denne situasjonen i ni år. Det er ikke noe problem. Takk, Jürgen. Du er kjempesnill, sa stjernemanageren, ifølge

Skulle de lyseblå fra Manchester forsvare tittelen, er det første gang de gjør det i Premier League-æraen.

Etter tittelen i 2012, kom de på andreplass den påfølgende sesongen. Det samme skjedde etter tittelen i 2014.

– Fokus er det viktigste når du skal forsvare en tittel. I dag trente vi, og vi trente bra. Det er en stor tabbe om du går og tenker: «vi kommer til å vinne det eller det». Vi er nødt til å forberede oss, gjøre det vi pleier å gjøre og ikke tenke for mye på å forsvare tittelen, mener Cty-manageren.

De Bruyne og Sterling kan spille

Forrige sesong var Kevin De Bruyne og Raheem Sterling blant Guardiolas aller viktigste brikker. Den offensive stjerneduoen spilte begge bronsefinale i VM, og returnerte sent fra ferie denne uken.

De blir imidlertid spilleklare til storkampen mot Arsenal kommende søndag, skriver Manchester Evening News.

– Etter fire-fem dager er Sterling klar. Han er ikke en svær fyr, og ser skarp ut. Kevin kom tilbake i perfekt stand, siteres Guardiola.

Sterling har imidlertid fått tøffere konkurranse i løpet av sommeren med Riyad Mahrez inn dørene på Etihad. Algerieren startet Community Shield, og fikk ros av sin nye manager.

– Han har glidd fint inn. Han kjenner til ligaen, som er en fordel. Fotballspillere finner tonen med ham øyeblikkelig. Det tok bare to-tre dager før han var som alle andre i stallen, forklarte spanjolen.

