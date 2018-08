Det syntetiske stoffet kalles «monkey dust», og gir misbrukere en følese av at de er udødelige, og fjerner all følelse av smerte, ifølge Sky News.

Mens ulike varianter av syntetisk narkotika herjer i andre britiske byer, har denne utgaven spredt seg med eksplosiv fart i området rundt Stoke i Storbriannia, og skremmer garvede politifolk.

En epidemi

Dopet har vært på markedet lenge, men i sommer har politiet daglig rykket ut til situasjoner der rusede mennesker setter både seg selv og andre i fare. De kaller det en epidemi.

Politiet forteller om rusede ungdommer som løper ut i gata foran biler, og utsetter både seg selv og andre for fare.

Øverst kan du se video Sky News har fått fra politiet. Den viser hvor skremmende dopet kan virke på folk. (NB: Sterke inntrykk)

En mann hopper fra taket på en bygning, treffer en bil på bakken, og spretter rett opp på beina igjen. Da politiet skal ta seg av ham, gjør han motstand.

– Det var som å skulle kontrollere Hulken. De får en ubeskrivelig styrke, sier en politibetjent til Sky News.

Billigere enn øl

Et annet opptak viser en ambulansearbeider som strever med å holde en mann med brukket arm. Beinpipa stikker ut, og armen dingler, men pasienten føler ingenting og forsøker å komme seg løs.

Ifølge britisk politi har dopet blitt populært blant de som allerede sliter med rusproblemer og psykiske problemer. Det er svært billig. En dose koster mindre enn to pund, det vil si rundt 20 kroner.

En bruker av det syntetiske dopet som Sky News har snakket med sier at 90 prosent av de hun kjenner bruker «monkey dust».

– De mister hodet fullstendig. Det er forferdelig, men det er ingenting man kan gjøre for å stoppe det, sier kvinnen.

– Vet ikke hva de vil finne på

Ann Armstrong har jobbet som ambulansearbeider i 16 år. I det siste har hun blitt utsatt for flere alvorlige hendelser knyttet til det syntetiske dopet.

– Du vet ikke hva de vil finne på. Det var en som prøvde å sette fyr på buksene mine mens jeg behandlet han, sier Armstrong til Sky News.

Ettervirkningene av dopet kan vare i to til tre dager. Det vil si at pasientene er avhengig av å få god behandling. Politi, sykehus og psykiske helsetjenester bruker mye tid, ressurser og penger på å plukke opp bitene etter alle som utsetter seg for det farlige dopet.

– Den eneste måten vi kan roe pasientene ned på, er å bedøve dem. Og da snakker vi massive mengder, sier lege Chris Pickering til Sky News.