Uværet har truffet Oslofjorden - fører til strømbrudd og trær som sperrer veier

Det varslede uværet, med mye nedbør og sterk kuling opp mot liten storm, har ført til en rekke trær som knekker og faller ut i veien, Vestfold, Østfold og på grensen mot Sverige, opplyser politiet.

Mannskaper er sendt ut for å rydde opp på E16 mellom Kongsvinger og grensen, opplyser politiet i Innlandet.

Politiet i Øst henstiller bilister til å kjøre forsiktig i hele Østfold, etter at det er kommet inn mange meldinger om trær som har falt ut i veien.

På E18, ved avkjørselen til Stokke på Fevang, er to store trær i ferd med å falle over veien.

I Vestfold har en badeplattform med stupetårn slitt seg. Politiet i Sør-Øst skriver på Twitter at de ber personer som kjenner til dette om å ta kontakt med politiet.

Det kraftige lavtrykket fører til sterk vind og mye nedbør i store deler av landet fredag. Ifølge meteorologen vil det trolig komme ekstra mye regn i indre strøk av Østlandet og i Trøndelag.

Takplater traff bil

Vinden herjer med både trær, takplater og takstein over hele Østlandet. På E18 ved Høvik er en bil truffet av et tre, men ingen personer ble skadd.

På Oslo lufthavn har det blåst av plater fra vakttårnet og truffet en bil. Det gjør ifølge NRK at alle nå må parkere bilene sine i parkeringshusene.

Foto: Sigve Kvamme/TV 2

I Oslo har det blåst av takplater blant annet i på Kalbakken kjøpesenter og i Ringgata. En stor plate har falt ned på Tøyen, og i Bygdøy allé 14 raser det takstein, melder NRK.

– Over hele distriktet har vi fått meldinger om at vinden herjer. Flere trær som har falt over veien, nå sist på E18 inngående ved Høvik hvor et tre har truffet en bil. Ingen personskade. Politiet rykker ut. Brannvesen og VTS jobber også med opprydning, tvitrer politiet.

Strømmen er borte på hele Hvaler og deler av Kråkerøy, og båter har slitt seg, skriver Fredriksstad Blad.

Flere togstrekninger er stengt på Østlandet på grunn av vind og trefall, opplyser Bane Nor.

– På grunn av mye vind og trefall er Kongsvingerbanen stengt mellom Fetsund og Sørumsand, Gjøvikbanen er stengt mellom Gran og Gjøvik og Østfoldbanen er stengt fra Sarpsborg til Ed, opplyser Bane Nor på Twitter. (TV 2/NTB)

Saken oppdateres.

