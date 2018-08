Den amerikanske superstjerna Sean Young (58) har havnet i politiets søkelys etter at hun angivelig skal ha begått et innbrudd.

Det melder TMZ.

Ble sett på et overvåkningsopptak

Kilder i politiet har fortalt magasinet at de ble kalt ut til et butikklokale i Queens torsdag etter at det var begått et innbrudd.

Politiet skal ha fått tilgang til overvåkningsmateriale som viser at Young bryter seg inn i butikken. Hun skal ha begått innbruddet sammen med en ukjent mann.

I DAG: Sean Young, her avbildet på en filmpremiere i New York. Foto: Stella Pictures

Politiet opplyser at datamaskiner og utstyr for rundt 100.000 kroner skal være forsvunnet.

Sean Young har ikke svart på TMZs henvendelser.

Aktuell i flere filmer

Young er for tiden aktuell i syv filmer som er ventet å komme den neste tiden. I år kom også serien The Alienist, der hun hun har en av rollene.

Young er spesielt kjent for sin rolle som Rachael i Blade Runner-filmene, og filmer som Dune, No Way Out og Ace Ventura – Jakten på den forsvunnede delfin.

Det er imidlertid ikke første gang hun er innblandet i en skandale. I 2002 skal hun ha slått til en vakt i ansiktet da han ikke ville slippe henne inn på en Oscar-etterfest.