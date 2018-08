Se exiten til Pedersen i videovinduet øverst! Video med tillatelse fra NRK.

Isabelle Pedersen var norsk medaljehåp på 100 meter hekk i EM i Berlin, men hun skuffet stort og røk ut i semifinalen.

Etter fadesen nektet hun å snakke med pressen, men dagen derpå møtte hun et stort pressekorps utenfor Olympiastadion.

– Det var jo ikke et drømmescenario. Det var tungt. Det var ikke så mange som var så glade for at jeg passerte alle, men jeg hadde ikke så fryktelig mange ord til noen. Det tok en stund før jeg i det hele tatt kunne uttrykke meg. Hva sier man egentlig? sier 26-åringen fra Bergen.

– Det eneste jeg liksom ikke har lyst til å bli definert av en situasjon som dette som er én gang versus en hel sesong som har vært så fantastisk god. Det er det eneste jeg kan ta ut av det, fortsetter Pedersen.

Pedersen sier hun «ikke husker fryktelig mye» av løpet torsdag kveld.

– Det er veldig, veldig sårt. Det skulle ikke vært noe vanskelig med å gjøre et normalt løp. Det skulle ikke være vanskelig å komme til finalen. At jeg klarte å gjøre det så ekstremt vanskelig... Det ble bare det, sier hekkeløperen.

På seniornivå har Pedersen aldri vært i en finale i et stort mesterskap.

– Selvfølgelig er det en nedtur, men alt i livet her er en vei og kommer fra et sted. Alt som har skjedd er grunnen til at man har kommet hit, på godt og vondt. Jeg tar alle nedturer som det mennesket jeg er og den voksne personen jeg prøver å være. Det kommer noe godt ut av det, mener hun.

– Når man gjør feil og ikke gjør som ønsket, så er det noe man må jobbe med. Det er noe som ikke er godt nok. Det er det neste. Akkurat nå er det bare å prøve å finne tilbake til hva som skjedde og hva det virkelig var, forklarer Isabelle Pedersen, og legger til at hun har sovet dårlig.