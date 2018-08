De har aner tilbake til 1957 og de første nordmennene som stiftet bekjentskap med Seat, gjorde det som regel når de skulle leie bil sør i Europa.

Etter hvert fikk Seat også norsk importør og solgte brukbart noen år, før det var kroken på døra tibake i 2006.

Da var vi også inne i en periode der Seat slet tungt i resten av Europa. I flere år hadde de ord på seg for å være problembarnet i Volkswagen-familien.

De siste årene har imidlertid pilene pekt oppover. Nye og mer attraktive modeller har fått fart på salget og nå er Seat også tilbake i det norske markedet, den lanseringen startet tidligere i år.

Slår 18 år gammel rekord

Nå har Seat akkurat offentliggjort salgstallene sine så langt i år, det er hyggelig lesning for spanjolene.

Her leverer nemlig Seat ny rekord. Fra januar til juli i år har Seat solgt hele 342.700 biler, noe som tilsier en økning på 20.1 prosent fra i fjor. Det er det høyeste salgsvolumet Seat har oppnådd på de første syv månedene av året, og slår den gamle rekorden som ble satt for hele 18 år siden.

Det ser ikke ut til at andre halvår skal bli mye dårligere. Med 52.700 utleverte biler i juli, er det merkets beste juli-måned noensinne.

Seat har satset mye på design de siste årene, Her er stasjonsvogna Leon i offroad-utgaven X-Perience.

29. plass i Norge

Med dette er Seat også det raskest voksende volummerket i Europa. Mye av dette handler om SUV-er. Hver tredje Seat er nå en SUV, det antallet kommer sannsynligvis til å øke når de snart skal lansere den nye toppmodellen Tarraco.

Største Seat-marked er ikke overraskende Spania. Deretter følger Tyskland, Storbritannia og Frankrike.

Her hjemme er Seat altså tilbake på markedet, etter å ha vært borte i over ti år. Så langt er det registrert 118 nye Seat i 2018. Det gjør at Seat er på 29. plass over de mest solgte bilmerkene her til lands, foran konkurrenter som Smart, Jeep og Fiat.

Helt ny forretningsmodell

Fire modeller er på plass i Norge så langt: Ibiza, Leon, Arona og Ateca. Importøren satser utradisjonelt. Seat skal ikke ha forhandlere eller tradisjonelle bilbutikker. I stedet får merket i starten tre showrooms, i Bergen, Trondheim og på Ulven i Oslo.

I tillegg er ulike pop up-konsepter på gang. Dette skal testes ut i Norge, før resten av verden står for tur.

– Så vidt vi vet er det ingen bilmerker som har en forretningsmodell lik vår. En heldigital kundereise, med utelukkende salg via Seat.no, er en viktig del av modellen. Det samme er hvordan vi samarbeider med Hyre og tenker mobilitet på en helt ny måte, sier Tor Anton Bjørge, som er direktør for Seat Norge.

