Søndag klokken 17.00 er starten på en ny æra for Arsenal. For første gang siden 12. oktober 1996 er det en annen mann enn Arsène Wenger som leder laget i en Premier League-kamp.

Wenger takket av etter sesongen, og inn kom Unai Emery. Spanjolen fikk kun to år i sjefsstolen i Paris Saint-Germain.

PSG vant seriemesterskapet forrige sesong, men manglende suksess i Mesterligaen førte til at Emery ble erstattet med Thomas Tuchel.

Nå har han fått den utakknemlige oppgaven med å ta opp hansken etter legenden Arsène Wenger.

– Det er snakk om timevis med video

Tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp gjestet TV 2s 100-timersending og han ytret skepsis til én viktig del av Emerys treningsmetode. Huseklepp, som også har spilt i Portsmouth og Birmingham, mener spanjolen kan stå i fare for å miste garderoben tidlig grunnet sin hang til overdreven videoanalyse.

– Emery er en trener som er ekstremt teoretisk. Han elsker video, og er utrolig detaljorientert i arbeidet sitt. Jeg har vært i den engelske kulturen og må innrømme at jeg er usikker på hvordan det blir mottatt i en klubb som Arsenal.

– Jeg har hørt spillere som har hatt ham, uttale at større fotballnerd finner du ikke. Han har krav til spillere om at de må se veldig mye video, og dette er ikke bare snakk om ti minutter her og ti minutter der. Jeg har hørt at det er snakk om timevis. Det er jeg litt usikker på hvordan vil slå ut i England, sier Huseklepp.

33-åringen har trappet noe ned siden glansdagene, men spiller fortsatt OBOS-fotball for Åsane. Han forteller at videoanalayse også blir brukt på det nivået, men advarer mot overdreven bruk.

– Vi bruker video i Åsane også. Jeg synes det er bra læring. Men jeg synes også det er veldig lett å gå over streken og bruke det litt for mye. Det blir fort litt for mye video og litt for lite øving. Det er en vanskelig balansegang.

– De kan begynne å hviske i gangene

TV 2s Premier League-ekspert, Brede Hangeland, forstår Huseklepps poeng. Den tidligere Fulham- og Crystal Palace-stopperen er imidlertid mer positiv enn Huseklepp.

– Det er litt av kunsten for en trener: Å kjenne sine spillere og vite hvem som kan se på video i timesvis, og hvem som spyr etter ti minutter. En ny treners fingerspissfølelse, er å skjønne «hvor mye kan jeg gjøre her uten at gutta synes det er kjedelig». I starten har treneren full oppmerksomhet fra alle uansett i x antall uker. Og så er det resultatene som avgjør om alle er med på dette her, eller om de begynner å luske i gangene og hviske og tiske om at det er for mye video, for eksempel, sier Hangeland.

– Emery blåste panelet av banen

TV 2s ekspert forteller at Emery imponerte alle da han var på intervju for å få jobben.

– Jeg har hørt at da Emery kom på intervju om Arsenal-jobben, så hadde han analysert hele troppen til Arsenal med sterke og svake sider på hver spiller, og simpelthen blåste panelet av banen fordi han var så godt forberedt.

– Dette er en mann som vet hva han går til, og som virkelig ville ha jobben. Og jeg blir ikke overrasket hvis han har alle mann med seg og lager et skikkelig konsept. Når en legende takker av, når Wenger gir seg, så trenger de en tydelig stil, og det tror jeg Emery har. Så gjenstår det å se hvor gode disse spillerne egentlig er.​