Volkswagen har allerede tre SUV-er i modellutvalget sitt: Touareg, Tiguan og kompakte T-Roc.

Men de gir seg ikke der. Neste år skal det være klart for en ny minstemann, kalt T-Cross. Den går nå gjennom de siste testene før premieren, samtidig som Volkswagen har begynt å dele litt mer info om bilen.

De har blant annet sendt ut bilder, både av kamuflert bil og av baksetet og bagasjerommet. Og her får T-Cross en smart løsning som mange kunder nok vil sette pris på.

Stort bagasjerom

Med kompakte, ytre mål gjelder det å utnytte plassen best mulig. For å klare det, skal T-Cross komme med baksete som er skyvbart i lengderetningen. I praksis betyr det at du kan velge hvor du trenger plassen mest, i baksetet eller i bagasjerommet.

For eksempel kan du i det daglige ha baksetet i bakerste stilling og ha en rommelig coupe. Og når du trenger ekstra bagasjeplass, er det bare å skyve det framover.

Ifølge Volkswagen får T-Cross bagasjerom på mellom 385 og 455 liter. Det siste er et tall som mer enn matcher mange av konkurrentene en klasse over. Med baksetet nedfelt, rommer den 1.281 liter bagasje. Ryggen på passasjersetet foran kan også legges ned, hvis du skal ha med ekstra lange gjenstander.

Baksete som er skyvbart i lengderetningen er ekstra smart på kompakte biler som dette.

Skryt for designet

Det er ventet at T-Cross vil få flere designelementer hentet over fra storebror T-Roc, det er en bil som har fått en god del skryt for designet.

T-Cross skal forresten bygges på samme plattform som en rekke av Volkswagens eksterende modeller. Den heter MQB og er også utgangspunkt for både nevnte T-Roc, og Tiguan.

Denne plattformen er svært fleksibel, samtidig som gir muligheter for god plassutnyttelse.

Her er en av skissene som lå til bunn for storebror T-Roc.

Debuterer i høst

Det er naturligvis ikke tilfeldig at VW nå kommer med en bil som dette. De små SUV-ene – eller crossoverne om du vil – har tatt en stadig større del av småbilsalget de siste årene. Samtidig appellerer de til kunder som i dag kjører biler en klasse eller to over, men som kan tenke seg å gå ned en størrelse når de skal bytte bil.

En tradisjonell småbil frister kanskje ikke så mye, men det kan en mer høybygget crossover gjøre. For bilbransjen er det også en hyggelig bi-effekt at de generelt tar ut større fortjeneste på denne biltypen, de tjener rett og slett mer per solgte bil.

T-Cross skal debutere på bilutstillingen i Paris i høst, den er ventet på markedet første halvår i 2019.

VW legger vekt på at T-Coss skal ha mange fleksible interiørløsninger, her handler det om å utnytte plassen best mulig.

