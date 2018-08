Å si at Fiat tok seg utrolig god tid med å følge opp klassikeren 500 fra 50- og 60-tallet er ingen overdrivelse.

Den kom sent, men godt da retroutgaven var på plass for ti års tid siden. Ja – det er faktisk så lenge siden.

Sjelden har en ny bilmodell vakt så mye oppsikt. Her hjemme klarte den å sparke fart i et Fiat-salg som var nesten ikke-eksisterende i mange, mange år.

Fiat hadde da lenge handlet om flere importører som gjorde ulike framstøt med en ikke altfor spennende modell-rekke. Fellesnevneren var vel at de alle mislyktes, i tur og orden. Synd, men slik var det.

Fiat 500 er en snerten bybil.

Morsom å se på. Ikke så morsom å kjøre

Hva er så hemmeligheten til 500? Det er ikke til å komme fra at det aller meste handler om utseende og design. Fiat klarte å videreføre og fornye sjarmen til forgjengeren på en forbilledlig måte. Nye 500 er (heldigvis) en mye større bil enn opphavet, men fortsatt søt og liten. På en slik måte at man nesten får lyst til å gå ut i garasjen med en skål melk til den før man legger seg om kvelden.

Også innvendig byr den på retro-design fra opphavet. Dog uten å helt klare å skjule at dette er en billig bil. Design er en ting. Materialkvalitet, opplevd kvalitet og finish en annen.

Fiat 500 byr ikke på noen plassorgie innvendig, men forsetene er romslige og gode.

Dessverre står ikke kjøreegenskapene helt i stil med det morsomme designet. De er vel, for å være helt ærlig, godt på motsatt side av moro-skalaen. Dessverre.

Men like fullt – bilen ble en stor hit og solgte veldig bra de første årene. Det er vel heller ikke til å komme fra at det var en stor andel kvinner blant kjøperne, ofte ble den innkjøpt som en praktisk, snerten og billig bil nummer to i familien. Til småturer og bykjøring. Oppgaver den passer bedre til enn langkjøring i høye hastigheter.

Vi nevnte innledningsvis at de første bilene kom for ti år siden. Dette gjør så klart mye med bruktbilprisene. Med tanke på at bilen heller ikke var veldig dyr i innkjøp den gang den var ny – så bidrar det ytterligere til hyggelige priser nå.

Les også: Denne Fiaten var først i verden

Fiat 500 oppfattes av mange som en litt søt og romantisk bil.

Stort utvalg – hyggelige priser

Det finnes for øyeblikket over 300 brukte Fiat 500 til salgs i Norge, så utvalget i de ulike prisklassene er godt. Nå selges de rimeligste for rundt 30.000 kroner. Det er mye retro-bil for pengene!

Da snakker vi fort om en bil med åtte-ni år på nakken, men ikke nødvendigvis veldig høy kilometerstand for alderen. Som oftest godt under 100.000 , noe som bekrefter at mange av bilene har tjenestegjort som bil nummer to, eller har hatt mye småkjøring. Eller begge deler.

For 100.000 kroner får du en fin cabriolet (ikke helt ekte cabriolet, men med rulletak) fra 2013, som har gått 50.000 kilometer.

Fiat 500 finnes også som elbil. Da heter den 500e og disse koster fra snaut 150.000 kroner som brukte.

Dessuten finnes de som tøffe og hissige Abarth-utgaver også. Da til helt andre priser.

Så utvalget er stort. Det gjelder også motoriseringen. De minste har en nøysom 1,2-liters bensinmotor på 69 hestekrefter. Du kan få den med dieselmotor på 75 hestekrefter og med en bensinmotor på 100 hestekrefter. Litt nyere utgaver har ofte en bensinmotor på 85 hestekrefter.​

Se brukte Fiat 500 fra Finn.no her

Se brukte Fiat 500 fra AutoDB.no her:

Også interiøret preges av retro-design.

Det er en liten bil

Som helt ny får du Fiat 500 for under 194.000 kroner i enkleste utgave, mens topputgaven Riva cabriolet koster ca. 265.000 kroner.

Fiat 500 er akkurat som opphavet fra 50-tallet en liten bil. Det gir så klart noen fysiske begrensinger. Bagasjerommet tar unna 185 liter og baksetet er ikke noe blivende sted over tid for voksne folk, mens plassen og kjørestillingen i forsetene er helt grei.

Rent teknisk har bilene vist seg å være gode og gjør til dels skam på Fiats ikke altfor gode rykte.

Det man bør sjekke om man vurderer en slik bil som brukt, er som alltid servicehistorikk. God eierhistorikk er heller ikke feil, gjerne så få tidligere eiere som mulig.

Eier du en Fiat 500? Fortell oss om det her:

Hvem har sagt at en liten bil ikke kan være tøff? Dette er en 2009 Fiat 500 Abarth Assetto Corse.

Kul i Fiat?

Slitte bremseskiver er en vanlig feil, her som på mange andre biler. Det samme er slakke i kuler og ledd i forstillingen, og slitte støtdempere. Clutchen har også vist seg å være svak på noen biler, så sjekk den litt nøye. Ta en titt på alle elektiske funksjoner, at alt virker.. Det du særlig skal sjekke her er klimaanlegget. Det har det vært litt "krøll" med på en del biler.

Leter man opp en hel, pen bil som er i god teknisk, i en fin fargekombinasjon og gjerne med litt tilleggsutstyr – så er dette definitivt en bil som har tålt tidens tann godt.

Vi våger påstanden om at du av mange blir oppfattet som kulere om du kommer med en Fiat 500 til 50.000 kroner, enn om du kommer i en Renault eller Hyundai til 150.000 kroner. Om Fiaten er et smartere kjøp? Se – det er en helt annen sak...

Dette mener de som allerede kjører Fiat 500 om bilen sin:

Video: Vi har vært på tur med samferdselsministeren!

​