Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Vi kjøpte oss forleden en ny bil og er meget godt fornøyd med den. Men det er en ting jeg lurer på. Hvorfor har ikke nye biler skikkelig håndbrekk mer? I den nye bilen er dette bare en elektrisk bryter.

Kan man stole på dette og hvordan virker dette rent teknisk? Jeg spurte om dette der jeg kjøpte bilen, men selgeren kunne ikke svare.

Må si jeg savner håndbrekket da jeg hadde innarbeidet en god teknikk for bakkestart ved hjelp av dette.

Benny svarer:

Heisann. Ja det tradisjonelle håndbrekket er i ferd med å bli en saga blott. Det forsvinner fra flere og flere biler og om få år tipper jeg at den gamle håndbrekk-spaken er helt borte.

På noen elbiler finnes det ikke håndbrekk i det hele tatt, hverken mekanisk eller elektrisk.

Det er nok flere grunner til at dette forsvinner. Dette er jo en ganske gammeldags og veldig mekanisk innretning hvor man dro i en spak (eventuelt tråkket på en pedal) som via to wirer strammet til og låste bakbremsen. (I noen tilfeller forbremsen.)

BMW 7-serie var en av de første bilene med elektrisk håndbrekk, tidlig på 2000-tallet. På de eldre systemene er det en elmotor, som ofte er plassert ved bakakselen, som strammer opp wirene. Det fungerer altså veldig likt slik det opprinnelig gjorde.

På nyere systemer sitter det små elektromotorer direkte på bremsekalipterne og disse "legger klossene på" slik at hjulet låses når man aktiverer bryteren.

Les også: Vi bulker mindre – men trenger likevel mer hjelp

Dette er den moderne utgaven av håndbrekket i mange biler.

Vanlig feilkilde

Det er et enklere, lettere og mer moderne system enn det gamle, men du har helt rett – bakkstartteknikken er litt vanskeligere å praktisere med disse elektriske løsningene, da man ikke har samme følelse av når det slipper og dermed kan "møte" med gass og clutch for en perfekt bakkestart. Den tiden er nok snart forbi. Rett og slett også fordi flere og flere biler kommer med automatgir og "hold-funksjon" i motbakke.

Grunnen til at det har blitt slik er jeg litt usikker på. Men det er nærliggende å tenke bekvemmelighetshensyn, lavere vekt og kanskje også færre mulige feilkilder.

Jeg tror ikke at det er noen grunn til å tvile på effekten til de elektriske håndbrekkene. Forutsatt at de er i orden, så virker de nok minst like godt som de gamle. Veldig mange, meg selv inklusiv, har fått mangel på dårlig / ujevnt håndbrekk på en gammel bil med det gamle wire-systemet, på EU-kontrollen. Det er faktisk en av de vanligste manglene.

Håper dette var oppklarende, jeg ønsker lykke til med nybilen!

​Les også: Bilen sto stille – nå er den helt død

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Video: TPMS – hva i all verden betyr det?