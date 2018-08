Fredag er det 11 dager siden 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet drept på en sti, 150 meter unna sitt eget hjem.

En 17 år gammel gutt tilsto torsdag at han hadde drept Sunniva, og fortalte i avhør at hun var et tilfeldig offer.

Politiet tror Sunniva døde som følger av stump vold.

Drapet har preget det lille lokalsamfunnet på Varhaug med sine drøyt 3000 innbyggere.

– Satt dype spor

Under fredagens begravelse var kirken fylt til randen med sørgende som ønsket å ta farvel med 13-åringen.

Kisten til Sunniva var omkranset med en rekke blomsterkranser. På toppen av kisten lå det et stort hjerte av blomster.

Begravelsen startet med salmen «Alt ble med ett så stille», av Svein Ellingsen.

«Alt ble med ett så stille, livet er helt forandret. Døden har banket på vår dør, og sorgen har fylt hvert rom», lyder starten av salmen.

Sunnivas kiste var omkranset med blomster og hjerter. Foto: Jon Ingemundsen / Stavanger Aftenblad

Sogneprest Gaute Øgreid Rasmussen sa i sitt minneord at den fryktelige nyheten om at 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet død for 11 dager siden har satt dype spor i Varhaug-bygda.

– Sunniva var ei livlig og sprudlende jente, og hun likte å synge. Hun kunne godt tenkt seg å være med i Idol. Sunniva var som jenter flest glad i å pynte og sminke seg. Hun var innom både håndball, og det kristelig ungdomslaget. En flott jentes liv, endte bare noen meter fra hjemmet. Vi sørger og har det vondt, sa presten.

– Alltid med oss

Sunnivas onkel fortalte at Sunniva var en bestemt jente, som visste hva som var best for alle.

– Kjære Sunniva, det var ikke slik vi skulle skilles fra hverandre. Vi har hatt mange fine stunder sammen, og du vil bli sterkt savnet. Du vil alltid være med oss Sunniva, sa onkelen til de fremmøtte i Varhaug kirke.

Sunniva skulle begynne i niende klasse om en drøy uke, og skulle også begynne med konfirmasjonsundervisning til høsten. Men slik ble det ikke.

– Vi gråter fordi en av våre kjære er borte fra oss. Det er så vondt at vi har mistet Sunniva, sa sogneprest Gaute Øgreid Rasmussen.

Sunniva Ødegård etterlater seg mor, far, en lillebror og en storesøster.

– Sterk seremoni

Mons Skrettingland er fungerende ordfører i Hå kommune, og har stått midt oppe i den tragiske hendelsen som har rammet den lille bygda Varhaug. Han var tydelig preget etter å ha tatt et siste farvel med Sunniva Ødegård.

– Det var en sterk seremoni, og en sterk opplevelse, sa ordføreren til TV 2.

– Går det an å finne noen mening i noe så meningsløst som dette?

– Nei, jeg klarer ikke å finne mening i at en 13 år gammel jente skal bli frarøvet livet på denne måten, sa Skrettingland.

Etter at Sunnivas kiste ble båret ut av blant annet Sunniva sin far og storesøster, skal Varhaug nå forsøke og få hverdagen tilbake. Ordføreren er klar på at det blir viktig å ta vare på hverandre.

– Vi har sett at bygda reiser seg, og stiller opp for familien. Dette må vi fortsette med, sa ordføreren.