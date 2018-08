– Det er ikke til å legge skjul på at han har gjort noen feil. Han burde fulgt rutiner og regler for varsling av reiser og bruk av jobbtelefon, og det har han også innrømmet og beklaget. På den andre siden vet jeg hvorfor han valgte å gjøre som han gjorde, og det har jeg også forståelse for, sier datteren Charlotte Kjær Sandberg (34) til TV 2.

Hun har i alle år holdt seg unna mediene når det har stormet rundt hennes profilerte Frp-pappa, men nå har hun fått nok av de harde angrepene på faren og ryktespredning.

– Noe er ufortjent, og det kjenner vi som står ham nærmest grunnen til. Det blir spredd falske rykter og løgner om min far, meg og andre i familien for tiden, sier hun.

Sandbergs versjon

De siste ukene har fiskeriministeren blitt refset for at han ikke fulgte sikkerhetsreglene og varslet Statsministerens kontor på forhånd om den private ferieturen til Iran i juli sammen med kjæresten Bahareh Letnes (28).

Sandberg har blitt anklaget for å ha satt den nasjonale sikkerheten i fare ved å ta med seg jobbtelefonen til Iran, fordi mobilen kan ha blitt hacket.

For Charlotte Sandberg er det viktig at farens versjon, og familiens opplevelse av situasjonen, kommer fram.

Charlotte Sandberg. Foto: Privat

Per Sandberg ønsker ikke å bidra til saken, men er innforstått med at datteren stiller opp til intervju.

– Jeg håper det kan nå inn til noen at det er en annen side av denne saken også, selv om det ikke er noen unnskyldning. Og så håper jeg selvfølgelig at dette kan roe seg ned etter hvert, da det er tungt å stå i og være vitne til, sier Charlotte Sandberg til TV 2.

Fryktet lekkasje

Fiskeriministeren har tidligere uttalt til TV 2 og andre medier at hans opprinnelige private ferieplaner for sommeren ble «ødelagt» og «pulverisert».

Han har selv bekreftet at han bevisst lot være å varsle Statministerens kontor på forhånd om hvorfor han ikke la endringene i ferieplanene inn i statsrådskalenderen.

Charlotte forteller at faren måtte skrinlegge de opprinnelige planene om å reise på ferie til Tyrkia, på grunn av uenighet mellom ham og Line Miriam Sandberg (48), som er statssekretær for Frp i helsedepartementet.

– Hele Tyrkia-turen ble kansellert, og Bahareh og min far bestemte seg for å reise til Iran i stedet.

Først etter at iranske myndigheter i en epost til den norske ambassaden i Teheran ba om et møte med Sandberg i forbindelse med besøket i Iran, fikk Statsministerens kontor vite at han var på reise i høyrisikolandet.

– Hvorfor kunne han ikke bare ha varslet om endringene?

– Det er ingen unnskyldning, for interne rutiner skal følges. Men som datter har jeg forståelse for at når ferie og reiseplaner blir lekket internt, så vil man reagere med skepsis og handle deretter, sier Charlotte Sandberg.

Ifølge datteren kjenner både statsminister Erna Solberg (H) og Frps partileder Siv Jensen til at Sandberg lot være å varsle om ferieplanene fordi han ville unngå at de ble lekket til media eller andre ved at hans ekskone fikk kjennskap til planene.

– Hans sjefer er informert om situasjonen, og vet godt hva som foregår, sier hun.

Statsministeren har fått flere kritiske spørsmål fra Stortinget om sikkerhetsbrudd etter Sandbergs Iran-reise, og må gi et skriftlig svar kommende uke. Solberg ønsker derfor ikke å bekrefte, avkrefte eller svare på noen spørsmål fra TV 2.

– Statsministeren skal svare Stortinget på de spørsmålene som er stilt, og har ingenting å si før det skjer, sier statssekretær Rune Alstadsæter (H) ved Statsministerens kontor til TV 2.

Møter hverandre i retten

Per Sandberg og Line Miriam Sandberg tok ut separasjon i april i år. Etter det TV 2 kjenner til er det sterk uenighet om flere forhold rundt skilsmissen.

Statsråden og statssekretæren i Solbergs regjering kan komme til å stå mot hverandre i flere rettssaker.

Sandberg stevnet i juli Line Miriam Sandberg for Oslo tingrett, og har engasjert advokat Marte Birkeland Deichman-Sørensen.

Statssekretær Line Miriam Sandberg (Frp) i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Line Miriam Sandberg har på sin side stevnet eksmannen for Senja tingrett, og har engasjert advokat Hermann Skard.

Charlotte Sandberg er forberedt på å vitne for faren hvis det skulle bli nødvendig.

TV 2 har vært i kontakt med Line Miriam Sandberg og tilbudt henne å komme med sin versjon, men hun har avslått og vil ikke kommentere artikkelen.

Tror faren går av selv

Charlotte Sandberg mener det drives en ren heksejakt på faren, og legger ikke skjul på at det er en tung belastning for den nærmeste familien.

Samtidig understreker hun at det er alvorlig at han har fått en offentlig korreks av statsministeren.

Per Sandberg og datteren Charlotte. Foto: Privat

– Men for meg er det veldig fint å se at han fortsatt har tillit hos Erna Solberg og partileder Siv Jensen. Nå er jeg jo inhabil, men jeg synes faren min har gjort det bra som fiskeriminister, sier hun.

Personlig har hun ikke noe imot at han slutter som statsråd, fordi han da vil få mer tid til å være sammen med familien, ikke minst hennes sønn, Sandbergs barnebarn på tre år.

– Men jeg synes det er synd hvis min fars karrière og innsats gjennom flere år skal ende slik som dette. Jeg tenker Stortinget får stille sine spørsmål og se om de får tilfredsstillende svar.

Det kan ende med at Sandberg velger å kaste kortene selv, ifølge datteren.

– Personlig tror jeg ikke dette kommer til å ende med mistillitsforslag. Jeg tror derimot det er en stor sjanse for at han velger å gå av selv på grunn av familiesituasjonen, og at grensen er nådd i forhold til medias jakting, og hvordan de påvirker andre enn bare han selv.

– Kunne unngått Facebook-post

Sandbergs datter forstår at farens begeistrede meldinger på Facebook om Iran som ferieland vakte sinne, også innad i Frp. Partifellen Mazyar Keshvari ba Sandberg vurdere sin stilling, og partiets utenrikspolitiske talsmenn, Christian Tybring-Gjedde, uttalte at Sandbergs uttalelser var et brudd med det partiet står for.

– Jeg tenker han kunne ha unngått denne Facebook-posten han hadde om Iran, for ting kan tolkes og leses med andre øyne enn den som skriver. Men når han er positiv til et lands kultur og folk har dette ingenting med å støtte regimet. Han blir bare ivrig på det positive han har opplevd og vil dele dette. Slik har han alltid vært, sier hun.

Sandberg har også blitt angrepet fra ytre høyre for å bryte med Frps strenge innvandringspolitikk, ved å reise sammen med en tidligere asylsøker til hennes hjemland.

– Min far og Frp har aldri vært rasistiske mot mennesker fra andre land eller kulturer. Bahareh er adoptert av norske foreldre, har integrert seg, jobber og bidrar til velferdsstaten, det er jo nettopp dette Frp ønsker av de som kommer til Norge.

Synes synd på Bahareh

Da fiskeriministeren reiste på privat ferie sammen med Letnes til Danmark og Iran i juli, hadde de ikke bekreftet offentlig at de var kjærester.

Det skjedde først da TV 2 intervjuet Per Sandberg dagen etter at han kom tilbake fra Iran.

Bahareh Letnes og Per Sandberg

– Han fortalte meg i slutten av mai at han hadde begynt å interessere seg for en dame, og jeg møtte henne første gang i juni, og de besøkte oss på ferie i Danmark i juli, sammen med to andre fra Frp. Jeg har fått et veldig positivt inntrykk av Bahareh, sier hun.

Det er hetsen og drapstrusler mot Bahareh Letnes som er verst i saken, opplever Charlotte.

– Jeg synes så synd på Bahareh. Min far har stått i hardt vær i media før, så han tåler det. Det er han saken handler om, og ikke Bahareh. Oppspinnet om at hun er spion er basert på rykter og løgn som har satt henne i fare.

Det bekymrer ikke Sandbergs 34 år gamle datter at faren er kjæreste med en tretti år yngre kvinne.

– Alder behøver ikke har noe å si for følelser og interesser. Så lenge de har det fint sammen, så tenker jeg andre kan bry seg om sine egne saker.

Charlotte Sandberg er forberedt på at hun selv blir utsatt for angrep etter å ha forsvart faren.

– Det blir vel noen klassikere om at far bruker meg for å skape unnskyldning og dekke over, og hvem vet, kanskje er jeg også en spion.