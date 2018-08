Statskanalen skriver at Tyrkia la inn en protest etter at Karsten Warholm stormet inn til EM-gull på 400 meter hekk i Berlin.

Warholm slo Tyrkias Yasmani Copello på oppløpet, og sportssjef i Norges friidrettsforbund, Håvard Tjørhom, sier at protesten ble avvist. Han vet imidlertid ikke med sikkerhet hvilket brudd på reglene som ble klaget inn, men tror det er snakk om en hekkepassering i den siste svingen.

– Det jeg fikk til svar, var at den ble avvist. Det er ingenting som var ureglementert. Det kan av og til se sånn ut fra noen vinkler, men juryen har tilgang til flere vinkler. Alt var etter boken, og Karsten var en verdig EM-vinner, sier Tjørhom til TV 2.

Sportssjefen opplyser at det er vanlig prosedyre at de er en frist på 30 minutter etter at resultatene er bekreftet hvor man kan legge inn en protest. Det ble gjort, men ingen feil ble altså funnet.

– Leif Olav (trener Leif Olav Alnes) er møysommelig i sitt arbeid. Vi hadde også egne kameraer som vi kunne sjekke veldig kjapt. Vi var ikke bekymret. Men når du får høre om det, så må du jo sjekke det ut, sier Tjørhom.

– Jeg er usikker på om Karsten fikk vite om det. Det var mye baluba i mixed zone. Jeg tror ikke han fikk vite det, og det er sikkert like greit. Det er ikke vits å få en sånn beskjed.

Warholm fulgte opp fjorårets VM-gull i London med å storme inn til gull i Berlin torsdag kveld på tiden 47,64 - én hundredel bedre enn sin tidligere norske rekord. Fredag kveld skal Warholm igjen i aksjon når han står i startblokkene for 400 meter flatt for å prøve på den mye omtalte dobbelen.

– Nå har han klart hovedmålet sitt. Det har vært hovedfokuset. Det tok lang tid før han kom tilbake til hotellet i går, men er det en som er flink til å nullstille, så er det Karsten. Det har vært snakk om at han ødela for seg selv med å løpe to distanser, men det har han motbevist. Dagens øvelse er en bonus. Men kjenner jeg han rett, så vil han prøve sitt ytterste, sier Tjørhom.