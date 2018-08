Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei, jeg har lest et par ganger i sommer om såkalte leiebilfeller, der folk har opplevd at leiebilen har blitt mye dyrere enn de trodde, sist en som fikk ekstraregning på 12.000 kroner.

Vi planlegger å leie bil i Spania i høstferien, hva er dine råd for å unngå å bli rammet av noe slikt? Har absolutt ikke lyst til å gå på en slik smell! Hilsen Eirik.

Hei Eirik. Ja, dette er – dessverre – en sommerklassiker, men den kan like gjerne ramme deg i høstferien. Hvert år blir svært mange ferierende nordmenn lurt, og får et skikkelig innhogg i feriekassa. Mange betaler nok på dette langt utover høsten.

Dessverre er det slik at en del aktører i leiebilbransjen opererer helt i gråsonen. Det de gjør er kanskje ikke direkte ulovlig, men de er veldig gode på å manipulere kundene, ja jeg vil vel egentlig si at de i mange tilfeller lurer dem.

Klassikeren er at du tropper opp ved leiebilskranken, blir varm og utålmodig mens du står i kø og bare har ett ønske: Å komme deg kjapt av gårde til feriemålet. Så blir du møtt med en rekke spørsmål om ekstra forsikringer, bombrikker etc. Ja, ikke bare spørsmål. Du får gjerne også veldig tydelige advarsler om hva som kan skje hvis du IKKE tegner disse forsikringene. Alt mens køen bak deg vokser og det føles varmere og varmere ved skranken. I tillegg er det gjerne litt språkproblemer, som heller ikke gjør det hele enklere.

Da er det naturligvis veldig fristende å bare skrive under, ta utgiftene og å komme seg av gårde.

Det du må gjøre for å unngå dette, er å være veldig bevisst på hva du bestiller i utgangspunktet når du gjør dette hjemmefra. Skal du ha ekstra forsikringer, bestiller du det da. Det handler mye om å gjøre en god jobb i forkant. Da vet du også akkurat hva du skal betale. Så takker du høflig og bestemt nei til alt ved skranken (du kan jo i hvert fall være høflig i starten…)

Bakgårdsselskaper

Det viktige her er gjerne om du skal ha en type superforsikring eller ikke. I praksis handler dette om å forsikre deg mot egenandelen ved skade. I mange ferieland er nok det smart. Det hjelper ikke om du selv er superforsiktig, hvis andre dulter borti bilen din eller noen for eksempel riper den opp når den står parkert. Og det er ikke noe hyggelig å gå rundt og være redd for slike ting på ferien.

Nå har det kommet noen ordninger som dekker dette for deg, det gjelder både NAF-medlemmer og hos noen forsikringsselskaper. Sjekk om du kan ha en slik dekning, før du bestiller leiebil.

Mitt generelle råd er også å ligge unna små og tilsynelatende billige «bakgårdsselskaper». Det er mange skrekkhistorier om selskaper som opptrer useriøst. Leier du fra et stort internasjonalt og kjent selskap som også er på plass her i Norge, vil det sannsynligvis være mye enklere å finne ut av eventuelle problemer i etterkant. Det er så enkelt som at du da har noen her hjemme å forholde deg til.

Mulig dette høres litt i overkant negativt ut nå. Det er naturligvis veldig mange som leier bil, har det kjempefint på ferie og ikke opplever noen form for problemer. Og bra er det! Jeg har selv leid bil utenlands et par ganger i sommer og det har gått veldig greit. Heldigvis.

Men som du skjønner: Det er absolutt mulig å gå på en smell her, hvis du ikke er litt bevisst på hva du skal gjøre, særlig når du bestiller.

Lykke til med billeie i høstferien!

