José Mourinho benekter at det er uro i rekkene ved dørstokken til en ny sesong.

– Liker spillerne mine

Det til tross for at oppkjøringen har vært preget av oppslag om manglende spillerkjøp, for dårlig kvalitet på de spillerne han har hatt tilgjengelig, ordkrig med Jürgen Klopp om pengebruk og generell misnøye og usikkerhet.

– En løgn gjentatt 1000 ganger er fremdeles en løgn, men folks oppfatning er at det er sant. Men det er fremdeles en løgn. Så når du gjentar 1000 ganger at forholdet mitt til spillerne ikke er bra, er den en løgn som gjentas 1000 ganger og fremdeles er en løgn, sier Mourinho ifølge Sky Sports.

– Jeg har spillerne mine, jeg liker spillerne mine, jeg ønsker å jobbe med spillerne.

​Det sier Mourinho til tross for at han tidligere i sommer gikk åpent ut i pressen og fortalte om en liste på fem spillere han ønsket seg - uten at klubbdirektør Ed Woodward klarte å innfri.

– Han er ingen dumming

Sommervinduet endte med tre signeringer: Lee Grant, Diogo Dalot og Fred.

Men ingen av de tre er midtstoppere, og det er nettopp der Mourinho har ønsket å styrke laget. Telegraph er blant avisene som skriver at Uniteds stopperjakt ikke handlet om vilje, men klubben ønsket ikke å bruke penger på noe annet enn en stopper av verdensklasse-kaliber. Raphael Varane var høyt på blokken, men ikke mulig å lokke bort fra Real Madrid. Både Toby Alderweireld, Yerry Mina og Jerome Boateng skal ha hatt flere minuser enn plusser ved seg hva gjelder skadehistorikk, alder og overgangssum.

– Jeg har oppfattet noen ting som jeg synes er interessant. Man er nødt til å se lengre inn i klubben enn til Mourinho. Han er ingen dumming, han har en idé. Han gjør ikke ting i affekt eller fordi han mister det. Når han nå leverer lister med spiller han ikke får, så er det en kritikk til eierne, sier TV 2s Premier League-programleder Jan-Henrik Børslid i PL-podkasten.

Ifølge Guardian skal United-styrets oppfatning ha vært at listen over midtstopper Mourinho ga dem ikke inneholdt noen navn som var bedre enn de man allerede har til rådighet på Old Trafford. Woodward og Co. skal heller ikke ha delt entusiasmen for Harry Maguire, som United trolig måtte gjort til verdens dyreste forsvarsspiller om han skulle hentes fra Leicester. Diego Godín fra Atlético Madrid ble også luftet som et alternativ alle var enige om, men uruguayaneren ønsket å bli værende i den spanske hovedstaden.

Høyt spill

Styret skal også være bekymret over at Mourinho ser på det kortsiktige i sin vurdering av spillerne, snarere enn å se det hele i et langtidsperspektiv. Derfor skal blant annet Mourinhos ønske om å kutte båndene til Anthony Martial ikke blitt møtt med nikkende hoder.