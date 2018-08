Onsdag formiddag klokken 10 gikk alarmen da det ble funnet en tom fiskebåt med motoren i gang mellom utenfor øya Stolmen i Austevoll. En time tidligere hadde kona ringt lensmannen og varslet om at ektemannen var savnet.

Helikopter fra HRS og redningsbåter bidro i søkene, og klokken 10.51 ble 77-åringen funnet. Våt og forkommen satt han på en ubebodd holme ytterst i havgapet.

Kvelden før hadde han falt over bord sin egen båt. Han klarte å svømme i land på holmen, og uten mulighet til å tilkalle hjelp, ble han sittende på holmen hele natten, våt og kald.

– Dette må jeg klare

Etter to dager på Haukeland universitetssykehus er Stangeland klar for å skrives ut. Fredag forteller den tidligere stortingsrepresentanten om den ekstreme opplevelsen han var gjennom.

– Jeg måtte si til meg selv at dette må jeg klare. Sier du noe annet, så gir du opp, forteller han til et samlet pressekorps på Haukeland.

Legene ved Haukeland har ettertrykkelig fortalt ham alvorlighetsgraden i det han har vært gjennom.

HER BLE HAN FUNNET: Fugløya er en ubebodd øy som ligger vest for Stolmen i Austevoll. Foto: Austevoll brann og redning

– Legene sier at jeg har vært gjennom en ekstrem påkjenning. Et vanlig menneske ville ikke klart det, men de sier at jeg er fysisk og psykisk sterk.

Påkjennelsen var såpass stor at han til tider hallusinerte.

– Det var et tidspunkt der jeg så andre ting i landskapet enn det som var der, forteller han.

Her er båten til Magnus Stangeland under slep dagen etter ulykken.

– De fikk panikk

Stangeland forteller at han overlevde takket være gode svømmeegenskaper og at han holdt hodet kaldt. Men han tar selvkritikk på at han ikke ga familien skikkelig beskjed da han dro ut med båten.

– Da kunne de meldt fra tidligere. De fikk panikk da de verken fant meg eller båten, sier han.

Stangeland forteller at det kunne gått mye verre hvis hadde hatt på seg redningsvest.

– Hadde jeg hatt på den, hadde jeg dødd. Det var en sånn med patron, og den er umulig å svømme med, forteller han.

Magnus Stangeland har en lang politisk karriere som satt på Stortinget for Senterpartiet i tre perioder fra 1985. Han har også vært ordfører i Austevoll i seks år, og president for Redningsselskapet i seks år.