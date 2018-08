Nå er det like før de første kundene får bilen som vil bli en revolusjon for Jaguar her til lands. Den vil gi en voldsom salgsøkning – og gjøre at Jaguar blir et langt mer vanlig merke på norske veier enn de har vært så langt.

Nå kommer nemlig Jaguar med sin aller første elbil. I-Pace heter den, og er en SUV i familiebil-klassen. Den skal egenhendig mangedoble Jaguar-salget her hjemme.

Tidligere har det blitt spekulert i at de første kundene skulle få bilene sine allerede nå i august. Enten var disse opplysningene upresise, eller så har det skjedd noe med leveringene fra fabrikk. Nå er det i alle fall klart at utleveringene starter litt senere.

Belage seg på å vente

– Vi forventer at de første kundene mottar sin I-Pace i løpet av september, sier Søren Hyltoft som er presse- og PR-sjef for Jaguar Land Rover i Skandinavia, til Broom.

Det siste tallet vi har fått på antall bestillinger, er at over 1.750 norske kunder har tegnet kontrakt på bilen. Det gjorde de altså "usett", og før I-Pace i det hele tatt var i landet.

Nå har forhandlerne fått demobiler, dermed blir det for første gang også anledning til å prøve bilen. Det er grunn til å tro at det vil føre til en rekke nye bestillinger. Disse må imidlertid belage seg på å vente en god stund.

SUV-favoritter kommer som elbiler

I-Pace er første elbil ut fra Jaguar Land Rover, selve prosjektet startet for fire år siden.

Justert rekkevidden

– Med hensyn til levering, er det slik at hvis man bestiller bilen i dag, så leveres den i andre kvartal neste år, sier Hyltoft.

Det betyr altså et eller annet sted mellom april og juni 2019. I verste fall en leveringstid på ti måneder. Det er lenge, men i elbil-sammenheng slett ikke uvanlig.

Like før lansering har Jaguar forresten også foretatt en liten justering på rekkevidden til I-Pace. Det offisielle tallet her har vært 480 kilometer, etter den nye og strengere målemetoden WLTP. Nå er det tatt ned til 470 kilometer, på bakgrunn av finpuss på drivlinjekontrollere og batterikjemistyring.

Denne er fra samme konsern og har akkurat blitt ladbar

I-Pace er en SUV i familieklassen, naturligvis med firehjulstrekk.

Skikkelig kappløp

Dette forteller sitt om at Jaguar jobber med det tekniske helt fram til lansering. Det er igjen noe som er typisk for elbilene. Utviklingen går fort, samtidig som det hos Jaguar har vært et skikkelig kappløp å få bilen klar til lansering nå. Dermed jobber man på spreng, helt til samlebåndet starter opp.

Interessen for I-Pace har altså vært stor i Norge, fra bilen ble vist første gang. Importøren åpnet tidlig for muligheten til å reservere bil. Et depositum på 10.000 kroner sikret kundene en plass i køen. Det var før man i det hele tatt visste hva I-Pace skulle koste.

Her er en annen elbil-nyhet med imponerende rekkevidde

Interiøret er lekkert, her er du ikke i tvil om at du kjører premiumbil.

Starter på 599.900 kroner

Interessen ble heller ikke mindre da prisene kom tidligere i år. I-Pace starter på 599.900 kroner, da i en utgave som heter S. Neste variant i utvalget er SE som koster 698.900 kroner. Toppmodellen HSE kommer på 746.900 kroner.

Og i starten skal Jaguar selge en First Edition-utgave med alt tilgjengelig utstyr, den kommer på 829.900 kroner.

I-Pace har bagasjerom på 656 liter og fem seter. Underveis i utviklingen har Jaguar vektlagt gode og sporty kjøreegenskaper tungt.

