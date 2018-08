Et kraftig lavtrykk fører til sterk vind og mye nedbør i store deler av landet fredag.

Fredag morgen ligger lavtrykket øst for Kristiansand, men vil i løpet av dagen bevege seg nordover.

– Nedbøren kom sent i går kveld på Sørlandet, og trakk i natt innover Østlandet og Vestlandet, sier meteorolog i StormGeo, Beate Tveita, til TV 2 i morgentimene fredag.

– Blir ganske rufsete

Hun forteller at det vil fortsette å regne utover dagen.

Ifølge meteorologen vil det trolig komme ekstra mye regn i indre strøk av Østlandet og i Trøndelag.

– Nord for Lillehammer og enda lengre nord kan det komme 40-50 millimeter med nedbør. Denne nedbøren flytter seg nordover til Trøndelag i natt og tidlig lørdag, og her kan det komme 50-60 millimeter, forklarer hun.

– Trøndelag får ganske rufsete vær i natt, legger hun til.

I indre strøk av Østlandet og i Midt-Norge er det også muligheter for tordenvær.

– Men foreløpig ser det ut til at tordenbygene holder seg over Sverige.

– Skal blåse godt

I tillegg til regn, er det også ventet kraftig vind.

Fredag morgen var vinden oppe i liten kuling-styrke langs kysten på Sørlandet, men det er ventet at vinden vil øke.

– Det blir fra stiv til sterk kuling hele veien fra Sørlandet til Oslofjorden, fortsetter Tveita.

Lørdag vil vinden også øke i Trøndelag.

I løpet av lørdag vil vinden og nedbøren bevege seg nordover. Da blir det kuling og regn i Nord-Norge, mens været blir bedre lengre sør i landet, selv om det er mulighet for lokale byger. Meteorologen forventer temperaturer på opptil 20 grader.

– Det blir opp mot 20 grader Østafjells i helgen, mens det er ventet 15 grader på det meste på Vestlandet og videre nordover.

Meteorologen oppfordrer folk til å passe på at vannet får renne fritt.

– Det ser ut som nedbøren er det største problemet nå. Man bør passe på at vannet får renne fritt. Det skal også blåse godt, men det ser ut til å bli litt svakere enn det så ut i går, forklarer hun.

Innstilte ferger

Meteorologisk institutt har tidligere sendt ut farevarsel med oransje aktsomhetsnivå for lokalt sterke vindkast for store deler av Østafjells. De advarer mot at gjenstander med store vindfang kan blåse over ende. I tillegg kan vinden føre til skade på bygninger, og broer kan bli stengt.

– Fest alle løse gjenstander, advarer meteorologisk institutt på sine nettsider.

Flere fergeavganger er innstilt som følge av været. Color Line har kansellert en rekke avganger på ruten mellom Sandefjord og Strømstad, samt avganger på ruten mellom Kristiansand og Hirtshals. Fjordline har også kansellert avganger på denne ruten.