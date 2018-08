Karsten Warholm falt ikke for fristelsen å ramle utpå og feire gullet i Berlin natt til fredag.

– Gjett om jeg har lyst, spøkte han, da han snakket med TV 2 etter gull-løpet.

Han løper nemlig ny finale på 400 flatt fredag kveld.

Feiret heller med isbad

I stedet ramlet han inn i badekaret til det tradisjonelle isbadet som han med suksess har brukt som sitt fremste restitusjonsvåpen de siste årene.

– Vi gjør dette etter hvert løp i mesterskap, har trener Leif Olav Alnes tidligere fortalt TV 2.

Bildet fra Instagram som er lagt ut viser Warholm med vikingehjelm i badekaret fullt av isbiter på utøverhotellet midt på Potzdamer Platz i hjertet av Berlin.

Tidligere i uka spøkte Warholm da han ble spurt om effekten av et slikt bad. Med en krympende håndbevegelse antydet han at det ikke bare var blodårene som trakk seg sammen i kulden, men andre mer vitale kroppsdeler også.

Og bildet viser at han mener alvor også foran finalen på 400 meter.

– For å være helt ærlig så hadde jeg ikke fredagens finale i hodet i det hele tatt. Jeg tok ut alt i denne finalen. Dette var mitt EM. Det som skjer på 400 meteren er rein bonus, sier Warholm.

Planen var at han skulle gå kjapt gjennom intervjusonen for å komme kjapt i gang med å restituere seg. Men da han kom til TV 2, tok han seg faktisk lenger tid enn normalt.

– Den planen driter jeg litt i nå. Nå vil jeg bare nyte dette øyeblikket, smiler han.

Gjør som Bolt

Uaain Bolt brukte også isbad som restitusjon i alle år. Jamaikaneren delte ofte bilder av seg selv i badekaret etter store triumfer.

Særlig sprintere har god effekt av å kjøle ned muskelaturen i beina. Etter kjølesjokket skal effekten være at blodgjennomstrømningen i musklene tar seg opp. Slik at melkesyre og andre slaggstoffer forsvinner raskere fra "løpemusklene".

– Leif Olav (trener) liker å prate engelsk. Han sa til meg "run like there´s no tomorrow". Og det gjorde jeg virkelig. Den tar jeg som den kommer, sier Warholm.

Men det at han greide å perse etter det knallharde programmet han har hatt gir grunn til optimisme.

– Jeg er i form. Og det at jeg greier å svare på angrepet fra Copello i dag viser at det er mer enn vilje i meg. Det er all treningen vi har gjort som gjør at jeg greier det, sier Warholm.

Etter fredagens finale lover Warholm å løsne på snippen. Da blir det ikke noe isbad.

– Da blir det nok litt feiring, smiler han.