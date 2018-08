I mars kunne det norske golfesset Suzann «Tutta» Pettersen fortelle at hun ventet barn.

– Jeg vet jo ikke helt hva jeg går til. Men jeg er veldig glad i barn, og har alltid hatt lyst på egne barn, sa golfstjernen til VG.

Tutta visste altså ikke helt hva hun gikk til, mens ektemannen Christian Ringvold var mer sikker i sine uttalelser.

– Det blir dødshyggelig, sa Ringvold da graviditeten ble kjent.

Bilde av lykkelige foreldre

I et innlegg på Instagram torsdag kveld forteller Tutta at ventetiden er over.

«Vår lille prins har ankommet», skriver den internasjonale golfstjernen på engelsk i Instagram-posten.

Paret har fått en liten sønn, som ble født onsdag 8. august. I bildet på Instagram ser man en lykkelig mor og far som gir sin nyfødte gutt en klem.

Under bildet er det en rekke kommentarer fra bekjente og fans som vi gi sine gratulasjoner.

Vil raskt tilbake

Da nyheten om graviditeten ble kjent i mediene, sendte Tuttas manager Lars Gilleberg ut en pressemelding som forklarte hvorfor hun ikke hadde startet opp LGPA-sesongen ennå.

«Hun har fått forbud om å fly fra sin lege. Årsaken til dette er overhode ikke farlig, men veldig hyggelig. Suzann og Christian skal bli foreldre til høsten. De ønsker nå ro og har ingen kommentarer annet enn at dette er både planlagt, passer perfekt med tanke på neste OL og ikke minst at de gleder seg veldig», skrev Gilleberg.

Tutta har sagt at hun ønsker å komme tilbake til idretten så fort mulig etter fødselen. Så da er det forhåpentligvis ikke lenge til vi igjen får se stjernen briljere på golfbanen.