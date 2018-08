Cork City - Rosenborg 0-2

Se 1-0-scoringen til Rosenborg øverst!

Rosenborg fikk med seg et meget godt utgangspunkt med 2-0 mot Cork City før returoppgjøret på Lerkendal neste uke.

– Jeg kan ikke fatte noe annet enn at dette skal gå fint for Rosenborgs del, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Jonathan Levi var kveldens mann med begge scoringene. Først tok han ned et innlegg etter 22 minutters spill og satte inn 1-0 mellom beina på keeper Mark McNulty, før han doblet like før pause etter nydelige kombinasjoner i forkant.

– Jeg har «goosebumps». Det var en syk følelse. Jeg nyter det så mye som mulig. Det var en vanskelig kamp, men vi spilte godt og de hadde ikke mange sjanser. Det var veldig god innsats, sier Levi til TV 2. ​

Rosenborg hadde god kontroll på irene før pause, men de var bedre med etter pause. Keeper André Hansen måtte flere ganger i aksjon.

Et kvarter før slutt burde Rosenborg gått opp i 3-0 etter at Nicklas Bendtner, Jonathan Levi og Mike Jensen broderte seg gjennom Cork-forsvaret, men avslutningen fra sistnevnte var svak og gikk til side for McNulty.

Cork fikk en eventyrlig mulighet like før slutt, men innlegget gikk gjennom hele feltet og til utspill for Hansen. Dermed endte med 2-0 for Rosenborg.

Returkampen på Lerkendal torsdag uke sendes på TV 2 fra klokken 20.30.

– Vi må være forberedt på at de tenker at de ikke har noe å tape og kommer med et voldsomt press fra starten. Vi må stå godt i starten og ri av den første stormen, og kanskje være enda kaldere når vi vinner ballen og spille vårt spill, så det ikke bare blir dueller og corner, sier Tore Reginiussen til TV 2.