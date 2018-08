Wenche Myhre (71) skulle etter planen opptre på Tromsø Jazzfestival på søndag, men har nå måttet avlyse konserten.

Det melder Dagbladet.

Hun er sykemeldt i en uke etter å ha falt og slått hodet.

– Jeg falt og fikk et lite slag mot hodet, sier hun til avisen.

Myhre forsikrer dog om at det går bra med henne.

– Jeg må bare ta det med ro en uke, sier hun.

Det er ikke første gang det siste året Myhre har måttet avlyse en konsert på grunn av sykdom.

Ifølge Tønsbergs Blad måtte hun i september i fjor avlyse en konsert i Tønsberg fordi hun hadde blitt akutt syk og mistet stemmen.

Til gjengjeld så var det første gang den spreke dama hadde måtte avlyse en konsert noensinne. Hun hadde da turnert i 63 år, altså siden hun var syv år gammel.

– Jeg hadde gledet meg enormt til å holde konsert på Hotel Klubben, men jeg klarer ikke å gjennomføre. Jeg er blitt akutt syk og har mistet stemmen. For meg har det alltid vært «the show must go on» som gjelder. Jeg har gjennom hele min lange karriere aldri avlyst en eneste konsert, men i dag klarer jeg ikke å synge. Jeg fryktelig lei meg for at jeg må skuffe publikum, sa Wenche Myhre i en pressemelding den gang.