​Se Riise-spøken i vinduet øverst!

– Jeg finner ikke ord. Det er nydelig. 9. august, altså, sier Warholm til TV 2, mens han gliser fra øre til øre.

– Det må bli flaggdag. Kanskje den statuen utenfor Color Line Stadion må hete Karsten Warholm, følger han opp, før han dekker til mikrofonen:

– Nei, det var kødd!

Sunnmøringen sikter til statuen av John Arne Riise utenfor Aalesunds hjemmebane, som den tidligere Liverpool-stjernen endelig fikk navnet sitt på i vår.

På vei bort til neste intervju, vifter Warholm med armene for å indikere at det var en spøk.

STATUEN: I nesten seks år het denne statuen «Fotballspilleren», til Riises store fortvilelse. I vår fikk han endelig navnet sitt på den. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Jeg trekker det tilbake med umiddelbar virkning! Unnskyld John Arne, jeg trekker det tilbake med umiddelbar virkning, gjentar han.

Riise tar godt imot spøken, og svarer Warholm på humoristisk vis.

– Han vil unektelig gjøre jobben vanskelig for kunstneren. Men jeg er i overkant glad i statuer, og det at Karsten har lyst på min, gjør meg varm om hjertet, skriver Riise i en SMS til TV 2.

​– Jeg er mega-fan av Karsten, og synes han er rå! Jeg hoppet i sofaen siste 100 i dag. Rå type og litt unorsk. «I like», følger han opp.

– Skjønner ikke hvordan det er mulig

To løp i beina til tross: Karsten Warholm løp inn til norsk rekord og EM-gull med tiden 47,64 – én hundredel bedre enn sin tidligere norske rekord.

Treningskameraten er mektig imponert.

– Jeg har sett at han har hatt litt nerver og slikt, men jeg synes han har taklet det veldig fint, sier Amalie Iuel til TV 2.

– Han har allerede to løp i beina. Jeg skjønner egentlig ikke hvordan det er mulig. Det var helt magisk, følger hekkeløperen opp, og sikter til at Warholm også løper 400 meter flatt i Berlin.

Selv sier Warholm at det lå «enormt mye hjerte» i løpet, og at han måtte grave dypt for å finne krefter nok til å slå Yasmani Copello.

Rivalen satte selv ny personlig rekord da han løp inn til 47,81.

– Er det bare viljen du løper på?

– Jeg vil jo si at du kan se at jeg har trent også, spøker Warholm, og følger opp:

– Det er ikke bare sånn at du kan hente fra ingenting. Det er i beina en plass, men du må dypt ned i kjelleren. Når det sitter, så er det verdens beste følelse.

– Dette skiller ham fra de andre

Iuel, som selv var seks hundredeler unna finaleplass på 400 meter hekk, så Warholms enorme prestasjon fra tribuneplass.

24-åringen var ekstatisk da Warholm slo rivalen Yasmani Copello etter en nervepirrende avslutning.

– Det viser at han er rå når det gjelder. Han klarer alltid å få ut alt i de store og viktige løpene, roser Iuel.

– Hva er det som gjør at han greier det gang på gang?

– Han er veldig sterk mentalt. Jeg tror det er det som gjør det. Det er ikke alle som kan doble, det krever mye både fysisk og psykisk. Det er absolutt noe som skiller ham ut fra resten, svarer hun.