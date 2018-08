Nasjonaldagen er en markering av den islamske revolusjonen i 1979. Tidligere i år deltok fiskeriminister Per Sandberg på den iranske ambassadens feiring av nasjonaldagen i Oslo.

Under et arrangement i Mandal i dag fikk Sandberg spørsmål om deltagelsen.

– Enten du er statsråd eller sitter på Stortinget, så får du invitasjoner fra nesten samtlige ambassader. Jeg har deltatt på en rekke andre ambassaders nasjonaldagsfeiringer også. Så det er helt normalt, sier Sandberg.

Han sier at det ikke er slik at UD eller statsministeren kontrollerer hvilke invitasjoner statsrådene får.

– Ikke normalt

Fullt så normalt er ikke dette, mener Ap-leder og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre.

– Dette er feiringen av deres revolusjon og således en feiring av det iranske regimet, sier Støre.

Han synes dette er et veldig spesielt signal og spør om dette er en ny linje i regjeringens politikk overfor regimet – et regime som er kjent for blant annet brudd på menneskerettigheter.

Han understreker at da han var utenriksminister deltok ikke politisk ledelse på den iranske nasjonaldagen.

Også Krf-leder Knut Arild Hareide reagerer sterkt på Sandbergs deltagelse på den islamske republikkens nasjonaldag.

– For meg framstår det som uforståelig. Og når vi også vet at Iran er Israels verste fiende, så framstår jo dette veldig merkverdig, sa Hareide på TV 2 Nyhetskanalen torsdag morgen.

Sandberg møtte i går PST for å snakke om sin Iran-reise, uten at han vil kommentere dette i dag. Han vil heller ikke si hvorfor han ikke meldte fra at han reiste på ferie til Iran.

– Så skal ikke jeg gå inn på hvilke vurderinger jeg gjorde, fordi jeg valgte å ikke varsle og fordi jeg valgte å ta med mobiltelefonen, sier Sandberg, og legger til at det var helt spesielle grunner til dette.

Statsminister Erna Solberg vil ikke svare på Støres spørsmål om nasjonaldagsfeiringen. Hun vil først informere Stortinget.

Trenger avklaring om Norges syn

– Hvordan synes du statsministeren har håndtert denne saken?

– Jeg synes den var veldig overfladisk til å begynne med. Dette med at alle kan gjøre feil. Dette er ikke en feil, sier Støre.



– Nå har vi en forhistorie med mobiltelefoner og reiser og så videre, men her kommer det noe som er uttrykk for et veldig sterkt politisk signal fra Norge og nå trenger vi på en avklaring på om det var dette, eller om det var noe Sandberg bedrev på egen hånd, sier Ap-lederen.