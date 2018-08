Spurs skapte Premier League-historie: – Det er forfriskende

– Men det er ikke lett når man ser hvor mye penger for eksempel Liverpool bruker. Men Tottenham kommer til å være et godt lag denne sesongen.

Ingen spillere ut heller

Den gode nyheten for Tottenham-fansen er selvsagt den at ingen av lagets stjerner har forlatt klubben. Mauricio Pochettino og Harry Kane signerte nye kontrakter i vår, og dementerte dermed effektivt alle potensielle overgangsrykter. De to belgierene Toby Alderweireld og Moussa Dembélé var to spillerne som lenge virket å være på vei bort, men enn så lenge er begge Spurs-spillere.

​Overgangsvinduet stenger imidlertid tidligere i Premier League enn de andre store ligaene i Europa. Dermed er det forsatt sjanse for at spillere kan forsvinne ut.

Det virker lite trolig at Tottenham vil selge noen av sine største stjerner uten mulighet for å forsterke, men fansen vil nok likevel trekke et lettelsens sukk 31. august når overgangsvinduet stenger også i Europa.