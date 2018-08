Kritikken mot Per Sandberg har haglet etter at han han reiste til Iran på ferie uten å informere Statsministerens kontor tilstrekkelig. Og uten å legge tjenestetelefonen sin hjemme, og dermed utsette norske myndigheter for potensiell iransk etterretning.

Statsminister Erna Solberg har slått fast at Sandberg brøt regler for statsråder, og ba fiskeriministeren om å levere telefon og annet elektronisk utstyr til PST for undersøkelse.

Frp-leder Siv Jensen ble også overrasket da hun fant ut om Iran-reisen, men sier hun er glad Sandberg har beklaget og at hun har full tillit til ham.

Et bevisst valg

Under et folkemøte i Mandal torsdag avslører Sandberg at det var et bevisst valg at han ikke varslet om turen, og at han valgte å ta med telefonen.

– Jeg angrer selvfølgelig, og har beklaget. Jeg skal ikke gå inn på mine vurderinger for hvorfor jeg ikke varslet, og hvorfor jeg tok med telefonen, sier Sandberg til et samlet pressekorps.

– Var det spesielle grunner til det?

– Det var det.

– Hva var de?

Men i Aftenpostens reporter stiller det spørsmålet, snur Sandberg seg vekk fra pressekorpset og går sin vei, uten å utdype hva disse grunnene var.

Ingen planer om å slutte

Sandberg har vært i samtaler med PST for å svare på deres spørsmål om Iran-reisen, men ønsker ikke å kommentere innholdet i disse samtalene.

– Du blir i jobben?

– Det er opp til statsministeren å avgjøre, og jeg registrerer at både statsministeren og min partileder har full tillit til meg som fiskeriminister, sier Sandberg.

Statsråden tok i dag ingen selvkritikk på at han deltok på feiringen av den iranske revolusjonsdagen i Oslo.

– Når man er statsråd eller sitter på Stortinget får man invitasjoner fra mange ambassader, og jeg har deltatt på en rekke andre ambassaders nasjonaldagsfeiringer, sier Sandberg.