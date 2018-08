Nå idioterklærer jeg med glede meg selv for at jeg var skeptisk.

Henrik hadde så vidt råd til billett til USA og Flagstaff som ligger 2000 meter over havet i delstaten Arizona. Der skulle han trene i tre uker, men han hadde ikke råd til å bo på hotell. Det endte med at han sov på en sovesofa sammen med bikkja til en løpekompis som hadde leilighet der. Men det var det samme for han. Treninga gikk etter planen, og høydeeffekten ble akkurat som han ønsket.

Senere den våren slettet han først Lars Martin Kaupangs norske rekord, før han altså ble europamester i Finland. Sommeren kulminerte med en sjokkerende sterk femteplass i OL.

Siden den gangen har Gjert Ingebrigtsen hatt en enorm tro på opplegget, og ikke sett seg tilbake en eneste gang.

I går fortalte Jakob meg at det var etter han hadde sett Henrik ta EM-gullet, at han som elleveåring bestemte seg for å bli verdens beste. Da skjønte han at det var mulig. Også for han.

Og som pappa Gjert sier. Hvis guttene vil bli verdens beste, da er det hans jobb å hjelpe til slik at de blir det.

Og der har du styrken til Team Ingebrigtsen. De ser alltid framover.

For de har ikke nådd målene sine ennå. Å erobre Berlin holder ikke. Som Leonard Cohen, skal de også erobre Manhattan før de ser seg fornøyde.

Fortsatt er Jakob bare best i Europa. Men ifølge Gjert Ingebrigtsen så er det ingenting som tilsier at yngstemann skal stagnere nå. Han har fortsatt en del å gå på treningsmessig, og rent fysisk er det logisk at en 17-åring ikke er helt fullvoksen, og fortsatt har store fysiske utviklingsmuligheter.

Han har to av verdens beste løpere som treningskamerater. Og de har et treningsopplegg de nå vet fungerer godt.

Og viktigst av alt. De har viljen og gjennomføringskraften som skal til for å greie det.

For selv om de nå har råd til hotell når de drar på samling, så er jeg sikker på at alle brødrene, Gjert inkludert, gladelig hadde sovet på en sovesofa i månedsvis for å oppleve en gang å vinne OL eller VM.

Tro kan kanskje flytte fjell, men man blir ikke verdens beste løper bare av å tro på det. Jobben må også gjøres. Det har familien Ingebrigtsen skjønt. Derfor gjør de den. Med glans. Dag ut, og dag inn.

Og det viktigste av alt. De vet hvordan de skal gjøre den.

Er det én ting jeg har lært meg i løpet av de seks årene jeg har kjent familien fra Sandnes, så er det at man kan stole på Gjert.

Når han sier at de skal vinne VM en dag, så er det ingen grunn til ikke å tro det kan skje.

Det er bare å glede seg.