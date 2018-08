Den nyopprykkede klubben bekrefter overgangene på sine nettsider.

Ifølge Sky Sports betaler Fulham 318 millioner kroner for Anguissas tjenester. Det er ny overgangsrekord.

Fulham bekrefter at den defensive midtbanespilleren har skrevet under på en femårskontrakt.

Den kamerunske landslagsspilleren spilte 32 ligakamper for Marseille forrige sesong, og startet europaligafinalen den franske storklubben tapte for Atlético Madrid.

Tidligere denne sommeren har Fulham sikret seg Jean Michaël Seris tjenester.

Med to store signeringer på midtbanen, betyr det knallhard konkurranse om plassen for Stefan Johansen.

– Han kommer til å få spilletid. Men sannsynligvis mye, mye mindre enn han så jublende for seg da opprykket var i boks, konstaterer TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Johansen var en del av et veldig bra lag, og sentral for den måten Fulham spilte på forrige sesong – all kreditt til den jobben han gjorde. Han blir et offer for en ambisiøs klubb med mye penger. Å rykke ned igjen er et mareritt for dem, følger han opp.

Hentet fire spillere til

På overgangsvinduets siste dag var det ingen rom for avspasering på Craven Cottage.

I tur og orden har Fulham bekreftet lånesigneringene av Sergio Rico fra Sevilla, Luciano Vietto fra Atlético Madrid og Timothy Fosu-Mensah fra Manchester United. Samtlige er hentet inn for én sesong.

I tillegg har de hentet Joe Bryan på permanent overgang fra Championship-klubben Bristol City.

Rico og Vietto fra spanske storklubber

Rico, som står med én landskamp for Spania, lånes bort fra Sevilla etter den spanske storklubben hentet Basel-keeper Tomás Vaclik. De siste sesongene har 24-åringen vært fast inventar på laget.

– Sergio er en verdensklassekeeper, og det har vært stor interesse for hans tjenester, sier styreformann og fungerende sportsdirektør i Fulham, Tony Khan, til klubbens nettsider.

24 år gamle Vietto ble regnet som en av Argentinas mest talentfulle angripere da han ble solgt fra Racing Club til Villareal i 2014. Han gjorde sakene sine bra den første sesongen i La Liga, og ble solgt til Atlético Madrid.

Der har han imidlertid aldri klart å spille seg inn på laget, og har de siste sesongene vært på utlån til Sevilla og Valencia uten suksess.

Hentet fra Manchester United

Fosu-Mensah blir lånt ut fra Manchester United for andre sesong på rad. Forrige sesong var han i Crystal Palace, der han fikk 21 ligakamper, der av 17 fra start.

Den unge nederlenderen kan spille både høyreback og midtstopper.

Den 24 år gamle venstrebacken Bryan var på det nærmeste klar for Aston Villa. Tidligere denne uken kom Bristol City til enighet med Birmingham-klubben om en overgangssum for Bryan, men Fulham kapret avtalen i tolvte time. Ifølge britiske medier koster han dem 63 millioner kroner.

Bryan har skrevet under på en fireårskontrakt.