Mange sliter med lading – dette er verstingbyene

Antall elbiler per lader:

Oslo:

- 425 biler per hurtiglader

- 15 biler per normallader

- 2017: 336 biler per hurtiglader Bergen:

- 414 biler per hurtiglader

- 33 biler per normallader

- 2017: 320 biler per hurtiglader Trondheim:

- 288 biler per hurtiglader

- 22 biler per normallader

- 2017: 312 biler per hurtiglader Stavanger:

- 623 biler per hurtiglader

- 27 biler per normallader

- 2017: 561 biler per hurtiglader

For at flere skal motiveres til å kjøpe elbil, er det viktig med god tilgang til hurtigladere. I oversikten ser man at verstingen på det området er Stavanger, med så mange som 623 elbiler per hurtigladestasjon. Det er altså her faren er størst for ladekø, dersom du trenger å lade raskt.

Oslo har også mange elbiler per hurtiglader, men er best når det kommer til normalladere. I Bergen er det nesten like mange elbiler per hurtiglader som i Oslo, mens bergenserne i tillegg har det aller dårligste tilbudet på normallading.

Trondheim kommer klart best ut når det gjelder tilgang på hurtigladere, og er også den eneste av de fire byene som har en positiv utvikling på dette fra fjoråret.

Samtidig som det betyr at utbyggingen av ladestasjoner i Trondheim har vært god, har det nok også noe å gjøre med at Trondheim har den laveste veksten i antall elbiler blant byene.

Misfornøyde med tilbudet

Det er altså svært mange elbiler per lader i alle de fire største byene. Norsk Elbilforening har gjort en undersøkelse av hvor mange som av og til opplever å måtte stå i ladekø, og i alle byene oppgir over halvparten at de noen ganger må vente på tur.

Andel som opplever ladekø av og til eller oftere:

Oslo - 64 % Bergen - 60 % Trondheim - 54 % Stavanger - 51 %

– Vi må ha et krafttak for utbygging av ladestasjoner, og det må skje i et helt annet tempo enn i dag. På landsbasis handler det om hurtiglading, og i byene må vi først og fremst få på plass nok normalladestasjoner, sier Bu.

I rapporten er det også undersøkt hvor fornøyde innbyggerne er med ladetilbudet i sin by. Her kommer det tydelig frem at mange ikke er tilfredse med dagens ladetilbud.

Innbyggerne i Stavanger er mest misfornøyde med tilgangen på både hurtig- og normalladere, selv om det er de som oppgir at de står minst i ladekø. De som er mest fornøyde med tilbudet i sin by er trønderne.

– Den viktigste grunnen til at folk vegrer seg for å kjøpe elbil, er manglende tilgang på ladere og frykt for lav rekkevidde. Vi skal nå overbevise hele befolkningen om å kjøpe elbil, og da må infrastrukturen opp og stå på kort tid, sier Bu.

Under ser du grafikken som viser hvor fornøyde innbyggerne i de ulike byene er med tilgangen på hurtig- og normalladere.