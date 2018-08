Everton kroner et svært innholdsrikt overgangsvindu ved å hente Zouma på et sesonglangt lån fra Chelsea.



Det bekrefter klubben på sine nettsider fredag ettermiddag – 23 timer etter overgangsvinduet offisielt stengte.

Ifølge den velinformerte Telegraph-journalisten Matt Law, fikk Everton en stor nok del av papirene sendt inn før overgangsfristen til at de kunne sluttføre avtalen i dag.

The Guardian-journalist Andy Hunter skriver på Twitter at Everton ikke har opsjon på kjøp i låneavtalen for Zouma.

Ifølge franske L'Equipe, gjengitt av Get French Football News, var også Manchester United interesserte i 23-åringen.

José Mourinho har tilsynelatende vært desperat etter en ny midtstopper i sommer, men har ikke fått napp noen steder. Ifølge den franske avisen ville Manchester United sikre seg Zouma på en permanent overgang.

Chelsea skal imidlertid ha avslått Uniteds forespørsel. De ville ikke styrke en rival, og var samtidig lite lysten på å gi slipp på spilleren permanent.

Zouma kom fra Saint-Etienne i 2014, og var i ferd med å spille seg inn i Chelseas førsteellever da han skadet kneet alvorlig i 2016. Siden har han slitt med å få tillit i Chelsea, og franskmannen tilbragte forrige sesong på utlån til Stoke.

Everton har i tillegg hentet Lucas Digne, Richarlison, Yerry Mina, André Gomes og Bernard i sommer. De tre sistnevnte sikret Merseyside-klubben seg på Deadline Day.