Det tok ikke lang tid fra John Kitolano (18) ble klar for Wolverhampton, før Odd-trener Dag-Eilev Fagermo langet ut mot spillerens agent i lokalavisen.

I Telemarksavisa raser Fagermo mot spillerens norske agent, Atta Aneke. Han mener agenten har hatt sine egne interesser i tankene og ført Odd bak lyset.

– For det første ble vi lovet hele tiden at John ville signere en ny avtale med oss. Han hadde jo et tilbud fra Wolverhampton i vinter også, men da ønsket han å bli hos oss. Så plutselig kommer det et lønnskrav som er så tøft at vi ikke har muligheten til å innfri det. Han er tross alt som en lærling å regne, og da kan man ikke lønnes som en av de mest erfarne i bedriften, sier Fagermo til TA.

– Hvis John hadde forlenget med Odd hadde han (Aneke) ikke tjent fem øre, men når han blir solgt til Wolverhampton sitter han igjen med et millionbeløp. Vi er skuffet over hvordan agenten har opptrådt, avslutter Fagermo.

– Viser at han gjorde det rette ved å gå

Atta Aneke stiller seg hoderystende til Fagermos uttalelser.

– Dette er typisk Fagermo, sier Aneke til TV 2.

Kitolanos agent mener Fagermo tegner et helt feil bilde av situasjonen.

– Vi fikk et tilbud fra Odd som vi følte ikke sto i stil med den rollen John ble fortalt han skulle ha i laget. Samtidig som Wolves kom med et bud som ikke ble godtatt, kom vi med vårt kontraktskrav.

Aneke benekter at lønnskravet var altfor høyt, og påpeker at Odd, i motsetning til hva Fagermo sier i TA, faktisk innfridde spillerens krav til slutt.

– Det stemmer ikke. Det var et fornuftig krav, og han ville ikke blitt lønnsledende i Odd, slik Fagermo påstår. Vi var ikke langt fra hverandre. Spillerens krav ble først innfridd etter at John reiste til Finland for å spille i U19-EM. Allerede da var han usikker. Han vinglet mellom Odd og Wolves. Det var en helt normal forhandling, sier den norske fotballagenten.

Agenten mener nå at Fagermos uttalelser beviser at Kitolano gjorde et riktig valg.

– Hvis han er som er læring å regne, så gjorde han i hvert fall rett i å gå til Wolves, sier Aneke til TV 2.​

Etter det TV 2 erfarer vil Odd sitte igjen med nærmere ti millioner kroner for overgangen. Aneke vil ikke røpe overgangssummen, men han medgir at Odd ikke sitter tomhendt igjen.

– Det gjør de absolutt ikke. Og de kan komme veldig bra fra det hvis han har suksess.

Kitolano ble torsdag presentert av Wolverhampton. I første rekke er det snakk om spill på U23-laget til den nyopprykkede Premier League-klubben. Et utlån kan bli aktuelt på et senere tidspunkt, men ikke nå, sier Aneke.

– Det er snakk om å spille for U23-laget nå, med muligheter for å trene med A-laget av og til. Samtidig er det muligheter for utlån i fremtiden, men det blir ikke nå.​

TV 2s ekspert reagerer på Fagermos uttalelser

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Fagermo og Odd skyter seg selv i foten med torsdagens uttalelser.

– At man blir satt på benken så fort man ikke fornyer kontrakten. Hva slags spillere, og spesielt unge spillere, vil spille for Fagermo og Odd med slike uttalelser?

–Jeg kan forstå at Fagermo er frustrert fordi han nok en gang ser en viktig spiller glippe fordi de ikke er villig til å bruke nok penge ri SKien, men samtidig kunne han jo utad valgt å fokusere på at det er fantastisk at de leverer nok en unggutt til en større klubb, sier Mathisen til TV 2.

Den tidligere Start-spilleren stusser også over Fagermos uttalelser om at Kitolano ikke fortjente lønnen han krevde, på grunn av at han fremdeles var «som lærling å regne».

– Han sier også at Kitolano er som lærling å regne, og det har han jo rett i. Men hvis lærlingen er lovende nok så fortjener også han en skikkelig lønning. Hvorfor skal en 32-åring som er på hell og på vei mot slutten av sin karriere tjene mer enn en som har salgspotensial og hele karrieren foran seg? Jeg forstår ikke den logikken.

– Hadde Odd vært tidligere ute med et skikkelig tilbud hadde de ikke endt opp i denne situasjonen, så de har egentlig seg selv å takke.