Politiet har siden tirsdag 7. august gjennomført avhør av den 17 år gamle gutten som er siktet for drapet på Sunniva Ødegård (13) på Varhaug i Rogaland natt til mandag 30. juli.

Under en pressekonferanse torsdag ettermiddag redegjorde politiet for den siste utviklingen i saken.

– Siktede forklarte først at han tilfeldigvis fant avdøde natt til mandag, men at han ellers ikke hadde noe med drapet å gjøre, sa politiinspektør Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt.

I avhør med politiet har 17-åringen nå endret sin forklaring.

– Han har nå forklart at han har utført drapshandlingen, og at drapet skjedde mens Sunniva var på vei hjem, sa Berge.

Forklarte seg om drapsvåpenet

Den siktede har forklart at Sunniva var et tilfeldig offer. Dette er noe politiet skal undersøke nærmere i den videre etterforskningen.

– Politiet legger nå til grunn at Sunniva ble drept ved stump vold i nærheten av funnstedet, sa etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl under pressekonferansen.

Siktede har forklart at det ble utøvd vold på to steder. Et av disse stedene er bekreftet av kriminaltekniker som en trapp på utsiden av Åvegen 20.

– Vi vet også at Sunniva har blitt flyttet til funnstedet tett opp mot tidspunktet hun ble funnet. Når det gjelder drapsvåpenet har siktede forklart seg om det, og vi mener vi har kontroll på våpenet, sa Dahl.

100 tips

Politiet anser den siktedes forklaring som et sentralt bevis i etterforskningen.



Avhørene av den siktede 17-åringen har funnet sted ved et lensmannskontor i Bergen, og er utført av personell fra Kripos.

Politiet vil begjære den siktede videre varetektsfengslet førstkommende tirsdag i Bergen tingrett.

Det er kommet inn rundt 100 tips fra publikum til drapsetterforskerne, og det er gjennomført rundt 50 avhør av vitner i saken.

Forklarte seg først som vitne

13 år gamle Sunniva ble funnet død i nærheten av hjemmet sitt på Varhaug i Rogaland natt til mandag 30. juli. Den foreløpige obduksjonsrapporten viste at hun ble drept.

En 17 år gammel gutt meldte seg for politiet samme dag som Sunniva ble funnet. Etter å først ha forklart seg for politiet som vitne, ble han senere på kvelden siktet for drap.

TV 2 kjenner til at den avdøde 13-åringen og den drapssiktede 17-åringen kjente hverandre, men at de ikke hadde noen nær relasjon.