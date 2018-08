Det så lenge mørkt ut for Sigrid Borge. De første kastene var svake. Men i siste omgang klinket hun til med 59,55, om sikret tiendeplass, og EM-finale i spyd.

– Det er typisk meg å vente til siste kast. Det er ikke første gangen i år, sukker hun.

Stor heiagjeng

Og kanskje var det jubelen fra en overraskende stor heiagjeng på tribunen på mektige som gjorde utslaget.

– Jeg sa til meg selv at jeg skulle til finale, så da var det bare å gjøre det, smiler hun, vel vitende om at hun ikke ville skuffe sine støttespillere på tribunen.

– Det var både familie, tanter, onkler, og masse folk fra min lokale sponsor. Nesten halve Osterøy var der. Jeg kunne ikke svikte da, ler hun.

– Må perse

Borge har hatt en bra sesong med flere topp seks-plasseringer i Diamond League. I alle store konkurranser har det beste kastet kommet i siste omgang. Det må hun forbedre dersom det skal være mulig med medalje i EM.

– Først og fremst må jeg være topp åtte etter tre kast. Så får vi se. Jeg må nok sette ny pers dersom jeg skal kjempe om topp-plasseringer, sier hun.

Hadde hun kastet like langt som persen i kvalifiseringen, så hadde hun blitt nummer to.

Så selv om det er flere foran på rankingen, så er mesterskap noe helt annet.

– Det er litt dødt inne på stadion, selv om det er en åpning i den ene enden. I dag var det også alt for varmt. Bikker det 25 grader, så er det for mye for en vestlending, ler hun.

– Heldigvis er det meldt litt kjøligere for finalen, så det er bra for meg, sier hun.