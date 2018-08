at Everton kjøper Yerry Mina for en overgangssum på omlag 300 millioner kroner.

Barcelona skriver at de har en tilbakekjøpsklausul på spilleren.

Samtidig melder klubben at midtbanespiller .

Det betyt at klubben har hentet intet mindre enn tre spillere fra Barcelona denne sommeren. Everton betaler omlag 20 millioner kroner for å låne spilleren, i tillegg til spillerens lønn.

Fra før av har klubben signert Lucas Digne fra katalanerne.

Det har i det hele tatt vært en svært aktiv siste dag av overgangsvinduet for Merseyside-klubben.

Tidligere torsdag ble Bernard bekreftet klar for Everton. Det er også ventet at Kurt Zouma vil slå følge inn stadionportene på Goodison Park. Franskmannen skal være på vei til Everton på et sesonglangt lån.

Colombianske Mina har vært koblet til flere klubber gjennom vinduet, blant annet Manchester United, men det var altså Everton som til slutt stakk av med spilleren.

Den høyreiste midtstopperen har til gode å sette spor i den katalanske hovedstaden, men imponerte i VM.

Mina scoret til slutt tre mål for Colombia som røk ut i åttedelsfinalen mot England.

Portugisiske Gomes har heller ikke imponert i Barcelona-trøyen og har lenge vært ryktet bort fra klubben. Den sentrale midtbanespilleren skal etter sigende ha vært nær en overgang til Tottenham i fjor sommer.

– Det er utrolig spennende med Gomes til en ny klubb, for å se om han kan finne tilbake til taktene før han dro til Barcelona. Der har det låst seg veldig, og det er blitt snakket om at han har vært litt deprimert, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

– Klarer han å finne tilbake til formen han viste før han dro til Barcelona, kan dette være en kjempeavtale for Everton. Men det er et veldig stort spørsmålstegn, følger hun opp

Mens Mina kommer til Merseyside permanent, er Gomes' overgang i første omgang et sesonglangt lån.