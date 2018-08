– Hun var først og fremst en utrolig god venninne. Vi snakket sammen etterpå her om at vi har delt utrolig mye, og gjort mye galskap i lag. Vi har hatt det veldig fint sammen, sier Størmer Steira til TV 2.

Bjørgen var svært rørt etter begravelsen.

– Vibeke var så lett å bli glad i. Hun tok seg aldri så høytidelig at hun ikke kunne le av seg selv, minnes en svært beveget Bjørgen.

– Jeg har personlig kjent henne siden vi møttes på hovedlandsrennet som 14-åringer. Vi har opplevd mye sammen – ikke alt egner seg å fortelle her, legger hun til.

– Vi fikk leve gjennom henne

Bjørgen skildrer videre en lagvenninne som kom godt overens med de fleste.

– Uansett hvilket miljø hun var, i så fikk hun gode venner. Hun var flink til å oppdatere oss andre om det hun opplevde. Vi fikk «snaper» hvor hun en kveld var på fest med Jan Åge Fjørtoft, før hun sendte «snap» med Christian Ringnes, forteller Bjørgen.

– Hun levde livet fullt ut og elsket det. Vi som er litt kjedeligere, fikk leve gjennom henne. Vibeke var en solstråle som gledet alle rundt seg, fortsetter hun.

– Viktig for hele Norge

Størmer Steira, som tok gull på stafett med Skofterud både under Vancouver-OL i 2010 og Oslo-VM i 2011, forklarer at hennes tidligere lagvenninne var viktig for flere enn bare de norske skijentene.

– Jeg tror for laget, og for hele Ski-Norge og Norge, har Vibeke vært veldig viktig. Hun var så åpen om alt. Hun var tøff og gjennomsiktig, og turte å være rett fra levra. Det tror jeg mange har noe å lære av, konstaterer Størmer Steira.

– Hun var råtøff, og tøff nok til å være svak og vise de sidene. Jeg kommer til å savne henne vanvittig mye, følger hun opp med tårer i øynene.

På spørsmål om hvilket Skofterud-øyeblikk Størmer Steira husker best, trekker hun frem et i forkant av OL i 2006.

– Det er så mange å ta av. Men jeg tror på Idrettsgallaen før vi skulle reise til Torino – da var Vibeke i sitt ess. Det kommer jeg til å huske veldig godt, minnes hun.

– Hva skjedde?

– Det er her inne, og det skal det få lov til å være.

38 år gamle Skofterud omkom i en tragisk vannscooterulykke i slutten av juli.

Dødsfallet har preget hele Norge, og torsdag tok familie, venner og en rekke idrettsprofiler farvel med den tidligere langrennstjernen. Begravelsen foregikk i Eidsberg kirke.