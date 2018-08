Du kan ikke ha levd på 2000-tallet uten å kjenne refrenget utenat:

«What's in it for me? I really gotta know. What's in it for me? This ain't no one man show»

Det 12 år gamle, svenske sangfenomenet Amy Diamond tok verden med storm, og ble et av 2000-tallets mest ettertraktede navn.

I fem år ga hun ut en rekke album, og hun ble Sveriges yngste til å utgi sitt eget Greatest hits-album i 2010.

Men så ble det stille fra Amy i flere år.

Tiden etter superhiten

TV 2 møter stjerna på Allsang på grensen, der hun fremfører superhit'en for det oppmøtte publikumet på Festningen. Publikum synger med til den velkjente låten.

Se opptredenen i videoen øverst i saken.

Der forklarer hun til TV 2 hvorfor hun satte artistkarrièren til side.

– Jeg tror at jeg allerede hadde fått oppleve så mye av det artistlivet hadde å by på, i en så ung alder. Jeg fikk rett og slett lyst til å prøve noe nytt, sier hun.

– Det må ha vært mye press på deg, da du slo igjennom som 12-åring?

– Ja, det er klart. Men jeg kom fra et lite sted i Norrköping, og fortsatte å bo der etter at jeg slo igjennom, så jeg hadde de samme vennene og folkene rundt meg som før. Det hjalp veldig. Men samtidig er det kanskje noe av grunnen til at jeg ville prøve noe nytt, siden jeg begynte med det så tidlig, sier hun til TV 2.

FØR OG NÅ: Den 12 år gamle superstjerna Amy Diamond i 2005, og i dag. Hun går nå under sitt egentlige navn, Amy Deasismont. Foto: Christoffer Andersen, TV 2

Filmaktuell​

Hun utdannet seg frisør, men det var ikke det yrket hun skulle ende opp med heller:

2015: Amy Deasismont på premieren til sin egen film, Min lille søster. Foto: Robert Eklund

– Jeg har satset på en skuespillerkarrière de siste årene. Jeg synes det er utrolig moro å jobbe med, og det ble noe nytt for meg, sier hun.

For tiden holder hun på med å spille inn TV-serien Gösta og spillefilmen Glöm natten som kommer.

I 2015 var hun aktuell med spillefilmen Min lille søster, og hun har hatt roller i flere andre tv-serier og teateroppsetninger.

KJÆRESTER: Skuespilleren Charlie Gustafsson (26) sammen med artisten Amy Deasismont (26). Foto: Margrethe Miljeteig

Fant kjærligheten i filmbransjen

Det var også gjennom skuespillerjobbene hun møtte sin nåværende kjæreste, Vår tid er nå-stjerna Charlie Gustafsson (26). De har vært sammen i tre år, og de møttes fordi de hadde samme regissør.

Men det er ikke sikkert artistkarrieren er lagt på hylla for godt.

– Vi får se hva tiden bringer. Jeg gjør fortsatt noen musikkopptredener, sånn som her på Allsang. Og det kan hende jeg vil satse mer på musikken igjen senere. Men akkurat nå trives jeg godt med å være skuespiller, sier hun.