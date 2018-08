Molde spiller torsdag kveld Europaliga-kvalifisering mot Hibernian i Edinburgh.

Torsdag kunne Romsdals Budstikke melde at Erling Braut Håland har forlatt Molde-troppen og reist til Salzburg.

TV 2 vet at Erling Braut Håland har reist til Salzburg for å signere en avtale med Red Bull Salzburg.

Det bekrefter far og agent, Alf-Inge Håland til TV 2 torsdag ettermiddag.

– Vi er i forhandlinger og går det bra, blir det medisinsk test. Vi håper å komme til enighet, men det gjenstår en del, sier far og agent Alf Inge Håland til TV 2.

Etter det TV 2 erfarer vil tenåringen bli lånt tilbake til Molde denne sesongen skulle overgangen gå i orden, før han drar til Salzburg ved sesongslutt.

Det var forrige torsdag TV 2 kunne melde at den østerrikske klubben Red Bull Salzburg hadde lagt inn et bud på den brennhete 18-åringen. Pappa Håland bekreftet senere at Molde hadde godtatt budet.

TV 2 har tidligere fortalt om spillet som har foregått i kulissene rundt Molde-spillerens nye stoppested.

En av dem som har involvert seg i overgangen er superagent Mino Raiola.

Agent og mangeårig familievenn, Tore Pedersen, bekreftet forrige torsdag overfor TV 2 at han og far Alf-Inge Håland hadde vært i Monte Carlo for å rådføre seg med den kontroversielle fotballagenten.

Den italienskfødte nederlenderen har superstjerner som Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba på sin klientliste, og er kjent for å være svært frittalende.