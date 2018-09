Nær halvparten av all krypto-handel kobles til kriminalitet

Nær halvparten av alle transaksjoner som gjennomføres med Bitcoin og annen kryptovaluta er knyttet til ulovlig virksomhet.

Økokrim mener kryptovaluta utgjør en økende trussel fordi mange kriminelle benytter dette som betalingsmiddel.

– Kryptovaluta er godt egnet til å finansiere kriminell aktivitet og hvitvasking av kriminelt utbytte. En studie viser at omtrent en fjerdedel av brukerne, og nesten halvparten av transaksjonene med Bitcoin kunne kobles til ulovligheter, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea til TV 2.

Ifølge den internasjonal studien som Schea refererer til, knyttes omlag 72 milliarder dollar til illegal virksomhet som betales via Bitcoin og annen kryptovaluta.

FBI-tips felte nordmenn

Våren 2013 ble norsk politi tipset av det amerikanske FBI om at nordmenn solgte narkotika på det skjulte nettet og at handelen i stor grad ble utført med kryptovalutaen Bitcoin.

Etter FBI-tipset ble de tre kameratene spanet på over tid, og alle tre ble pågrepet i juni 2015



Fra en middels stor by i Sør-Øst-Norge styrte de tre kameratene narko-butikken. Via det mørke nettet solgte de marihuana, amfetamin, kokain og andre narkotiske stoffer.

Sjef for Økokrim, Trond Eirik Schea. Foto: Audun Braastad/NTB Scanpix

De fleste oppgjørene ble betalt med kryptovalutaen Bitcoin. Kryptovalutaen ble deretter hvitvasket og omgjort til norske kroner ved hjelp av falske identiteter og debitkort via diverse vekslingssteder på nettet.

Millioner av kroner

I dommen fra Oslo tingrett høsten 2017 blir det gjort rede for hvordan de tre kameratene bygget opp sitt lille narkoimperium. Retten mener at salgene totalt beløp seg til minst tre millioner kroner og at det er et «nøkternt» estimat.



Kripos etterforsket saken som endte med fengselsdom for alle tre, som delvis har erkjent straffskyld. I september er det klart for ny runde i retten.

Trusselrapport

I dag er om lag 200.000 nordmenn på en eller annen måte involvert i kryptovaluta. De fleste er lovlydige, fastholder Økokrim, men politi og skattemyndigheter kjenner til at valutaen også brukes til hvitvasking og kriminell virksomhet i Norge.

Men det er problematisk å identifisere kriminelle som benytter kryptovaluta.

– Hvitvaskingsloven gjelder ikke for denne bransjen, og man er ikke rapporteringspliktige for mistenkelige transaksjoner. Man må heller ikke oppgi identitet når man handler med disse valutaene, forklarer Økokrim-sjef Trond Eirik Schea til TV 2.