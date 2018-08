Norges Fotballforbund har gransket Sivert Heltne Nilsens overgang fra Brann til danske Horsens og kom i dag med sin konklusjon.

– Påtalenemnda har vurdert saken og har konkludert med at Brann ikke har brutt overgangsreglementet, sier Espen Auberg, leder i den juridiske seksjonen i NFF.

Brann uttalte ved flere anledninger at de hadde en muntlig avtale med Nilsen om å selge ham hvis det kom et godt nok tilbud fra utlandet. Det ville NFF vurdere om var i strid med overgangsreglementet.

I NFFs eget regelverk står det:

* (...) «Det kan heller ikke avtales begrensninger i klubbens frie forhandlingsrett ved fremtidig overgang til ny klubb​».

Brann sendte inn en forklaring til NFF, tirsdag kveld. Saken ble sendt videre til påtalenemnda som har konkludert.

– Har ikke Brann hatt en muntlig avtale med Heltne Nilsen?

– Det som ikke er lov, er å inngå avtaler som begrenser klubbens frie forhandlingsrett i overgangen til en ny klubb. Etter salget av Heltne Nilsen ble det gjennomgått uttalelser fra ledere i Brann om muntlige avtaler. Vi har fått deres forklaring og har konkludert med at det ikke ble inngått en rettslig bindende avtale, men at det var en felles forståelse mellom klubb og spiller om at dersom det kom et bud så kunne spilleren gå. Denne avtalen var ikke konkret nok til at den var rettslig bindende, sier Auberg.

NFF bekrefter at de har fått forklaring fra Heltne Nilsen selv også i denne saken.