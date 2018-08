Gjør du denne brød-tabben?

Stadig flere nordmenn er opptatt av å være miljøvennlige forbrukere. Fokus på plastreduksjon og reduksjon av matsvinn har nok aldri vær høyere her i landet, men vi har fremdeles mye å lære.

Sofie Østergaard fra Norgesmøllene/Cernova er en av de som kan mest om dette. Hun er industridesigner og forsker, og har ledet et forskningsprosjekt kalt «Breadpack».

I forskningsprosjektet er norske forbrukeres brødvaner kartlagt og analysert. Målet er å minimere mengden brød som kastes.

200 millioner ekstra plastposer

Samlet kaster nemlig norske familier svimlende 39 millioner brød hvert år, og ifølge Østergård gjør norske forbrukere noen klare tabber.

– Det er for eksempel en veldig dårlig idé å skjære opp brødet i butikk. Da ber man om at brødet tørker fort ut, sier hun.

I tillegg til bruk av ekstra plast, ligger det ofte igjen skalker etter brødene som blir skåret opp i brødskjæremaskinene.

Mange forbrukere vil nok tenke at å kutte opp brødet i butikk er praktisk. På denne måten kan man jo også fryse ned poser med skiver og ta opp etter behov, slik at man unngår å kaste tørt brød. Forbrukeren glemmer ofte at det blir liggende to skalker igjen i brødskjæremaskinen.

– Jeg forstår at det er praktisk og det er bra at man spiser opp brødet, men miljøvennlig er det ikke. Hvert år brukes nemlig anslagsvis 200 millioner ekstra plastposer når kundene trer plastpose over papirposen i butikken for å sikre holdbarheten. I tillegg bruker man ekstra plastposer når man fryser ned småpakker med brødskiver, sier Østergaard.

Ekspertens brødtips: Ikke kutt opp brødet i butikken

Ikke frys ned porsjonspakker med brød

Oppbevar brødet med skjæresiden ned mot skjærebrettet

Unngå å bruke bærepose fra butikken, da disse avgir usunne stoffer

Er brødet blitt tørt kan du riste det, lage krutonger eller arme riddere

Tørt brød kan fuktes og varmes en kort stund i ovnen for å bli som nytt

Sett brødet på høykant

Forskningsprosjektet viser også at plastposer ikke den mest ideelle måten å oppbevare brødet for å holde på kvaliteten. Posen er for tett og derfor blir skorpen myk.

Det beste er derimot å bruke en emballasje som holder brødet ferskt, samtidig som man unngår unødvendig bruk av plast.

– Behold heller papirposen eller bruk en tøypose. Testene våre viser at dette er de beste alternativene, sier Østergaard.

Man kan også sette brødet på høykant med skjæresiden ned på skjærebrettet. Slik forhindrer man på en effektiv måte at brødet tørker ut.

– Skorpen holder fuktigheten inne i brødet, og forsvinner ut på skjæresiden, sier Østergaard.

Det aller verste alternativet er å bruke bæreposen fra butikken. Disse posene er ikke godkjente for oppbevaring av mat, og kan avgi usunne stoffer til brødet.

Utvikler ny brødemballasje

97 prosent av forbrukere i Breadpack-studien sier de synes dagens brødpose ikke holder mål med tanke på holdbarhet. Det ønsker produsentene gjøre noe med. Det jobbes konkret med å utvikle og lansere en ny emballasje til brød som er langt mer egnet i forhold til økt holdbarhet.