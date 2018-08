Politibetjent Lars Fosse forteller at slangen ble funnet like etter midnatt, natt til torsdag.

– Det var en som ringte til politiet, som hadde funnet den og holdt den fanget. Vedkommende la vel en boks over, til patruljen kom og tok den med, sier han til TV 2.

Fosse forteller at slangen ble funnet utendørs.

– Det skal ha vært gatelangs i et boligstrøk, sier han, og opplyser at meldingen gikk ut på at «det ligger en slange i veien».

Fosse forteller at det politiet med jevne mellomrom må hente inn dyr på rømmen, men at slanger er av den sjeldne sorten.

– Det hender fra tid til annen at det er et dyr som løper rundt om natten, som vi må ta hånd om. Men det er sjelden med slike slanger som holdes inne og ikke bor ute i naturen, sier han.

Kornsnok

Det ble først meldt om at det var snakk om en melkesnok, men ifølge Lars Erin Rondestveit, veterinær og seniorinspektør ved Mattilsynet, forteller at det er snakk om en kornsnok.

– Det er en kvelerslange som er veldig vanlig som kjæledyr, det er en av de tillatte artene, forteller han.

– Er den farlig?

#Fredrikstad Hittet slange type melkesnok. Hentet av mattilsynet. Hvis noen savner aktuell reptil, ta kontakt med Fredrikstad politistasjon på tlf nr 02800.. — Politiet i Øst (@politietost) 9. august 2018

– Hvis du er en mus er den livsfarlig, sier veterinæren, og legger til:

– Men den er ikke giftig. Den kan bite, men den beskrives som en grei slange å håndtere.

Fikk inn skilpadde

Rondestveit anslår at slangen som ble funnet på gaten i Fredrikstad, er omlag en halv meter lang. Han forstår at folk flest kan synes det er skremmende å møte en slange på gaten, selv om den ikke er farlig.

– Folk flest kan jo ikke skille mellom en giftslange og en kvelerslange, og folk er jo generelt litt nervøse for slanger, sier han.

Akkurat som hos politiet, kan Rondestveit fortelle at det ikke er ofte Mattilsynet får inn slike dyr.

– Men det er faktisk ikke mer enn fjorten dager siden en privatperson som tok kontakt med oss, som hadde funnet en skilpadde gående i Askim. Jeg vil ikke kalle det veldig vanlig, men nå har det altså skjedd to ganger i sommer. De er jo noen mestere i å komme seg ut av ting, så man må ha et skikkelig tett terrarium, sier han.