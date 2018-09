Noen biler er drømmebiler fra første stund. De koster også gjerne såpass mye at bare et mindretall har mulighet til å kjøpe dem. Resten må nøye seg med drømmen.

Men så skjer det heldigvis noe med bilene etter hvert som årene går. Plutselig er prisene på et nivå som gjør at veldig mange har mulighet til å realisere den gamle drømmen.

Da blir spørsmålet: Bør du gjøre det eller ikke? Denne sommeren tar vi i Broom for oss et lite knippe gamle drømmebiler som har fått noen år på baken – og gir deg våre tips og råd. Denne gangen har vi kommet til 2005 og til Range Rover Sport.

Range Rover Sport - det var tøft det!

Derfor var dette drømmebil:

Range Rover Sport satt som et skudd fra første sekund. Dette var mye tøffere enn den alminnelige og noe mer sedate Range Roveren. Den kortere akselavstanden, det lavere taket og den skrånende bakluka gjorde denne lettere, tøffere og mer sporty.

Dette kombinert med et spektakulært design som ikke lignet på noe annet og et interiør som oste av klasse, eller skal vi si overklasse, gjorde at mange var villige til å grave dypt i lommeboka for å få tak i en Range Rover Sport.

Dessuten hadde den jo Range Roverens gode terrengegenskaper. Selv om plassen naturlig nok var en del mindre enn i en vanlig Range Rover, ble Sporten den store hiten de neste årene. Komforten var god, utstyrsnivået raust, motorene kraftige, designet kult – og det aller meste var riktig her.

Dette var SUV-en veldig mange velstående familier ønsket å ha parkert utenfor hytta. Du var rett og slett litt konge i gata, eller hyttegrenda, om du hadde en slik. Den vitnet om posisjon, penger og makt.

Terrengegenskapene er akkurat som du forventer – veldig gode.

Dette må du betale nå:

Det er nesten utrolig, i alle fall for oss som husker at denne kom og hvor innmari kul den var da – men nå får du den for 150.000 kroner.

Da snakker vi hverken om første årsmodell, eller en bil ribbet for utstyr, med skyhøy kilometerstand eller med umiddelbart stort behov for reparasjoner. Snarere snakker vi om påkostet, EU-godkjent og tilsynelatende grei bil.

Det finnes mange til salgs. Utvalget er størst blant de litt eldre bilene, men første generasjon, eller L320 som den kalles, ble produsert helt fram til 2014, da den ble avløst av dagens L494-utgave.

De siste bilene av første generasjon må du fortsatt betale over 500.000 kroner for.

Kortere akselavstand, lavere tak og skrånede bakrute gir ikke mest plass, men sporty utseende.

... men før du kjøper:

Range Rover Sport er ikke helt feilfri, så dette er absolutt en bil som bør sjekkes litt nøye før kjøp.

Selvfølgelig gjelder den vanlige regla her også, om at bremser, dekk, hjuloppheng og forstilling må sjekkes litt nøye. Det samme må servicehistorikken. Den bør være så komplett som overhodet mulig. Gjerne fra merkeforhandler også. Bilene hadde en del tilbakekallinger/ kampanjer og oppdateringer. Har bilen vært regelmessig innom en merkeforhandler, er sannsynligheten for at disse er utført svært stor.

Luftfjæringen har det vært en del krøll med, så den bør sjekkes nøye.

De fleste bilene som ble solgt i Norge har dieselmotorer, de har ikke vært feilfrie. På litt eldre biler med TDV-motoren forekom det feil på veivakselens bærelagrer.

Range Rover Sport tar deg fram - uansett underlag.

På 2007- og 2008-modellen var det feil med huset til oljepumpa. Registerreim-strammeren er festet til dette huset og kan løsne, med det som følge at stempler og ventiler får et ublidt møte. Vi snakker motorhavari og saftig regning.

På biler som har gått langt kan turboen havarere, og feil på dieseldyser forekommer også.

Eldre biler kan ha en irriterende vibrasjon i rattet. Dette ble løst med vibrasjonsdemper som tok opp svingningene.

Drivstoffpumpene er heller ikke av aller beste sort, og feil på frontdifferensialen forekommer.

Bilene har også hatt en del irriterende elfeil. Både alvorlige og mindre alvorlige. Alt fra bytte av ledningsnett, til feil på brytere og dårlige kontakter. Alle funksjoner må uansett sjekkes nøye før kjøp.​

Plassen i de svært gode forsetene er raus og det firkantede designet går igjen også innvendig og gir bilen særpreg.

Benny mener:

Range Rover Sport er en flott bil å kjøre når alt er i orden og fungerer som det skal. Den er komfortabel, den har svært gode seter, og selv om du definitivt ser på interiøret at det har gått noen år, er dette fortsatt flott med tanke på materialvalg og finish.

Dessuten liker jeg designet, både utvendig og innvendig. Denne bilen har både sjarm og særpreg. Selv om dieselmotoren ikke gjør bil kjemperask, så oppleves den som både sterk og responsiv. Dessuten er framkommeligheten veldig bra.

Motorene er dessverre ganske tørste, særlig bensinmotorene. Bilene kan bli dyre å eie, da en del biler er befengt med en god del feil.

For meg ser det også ut som om prisene spriker ganske mye på brukte biler. En eldre bil med høy kilometerstand kan koste mer enn en nyere som har gått vesentlig kortere, uten at det tilsynelatende er noen veldig god grunn. Det gjør prisbildet litt uoversiktelig. Det kan nok i enkelte tilfeller skyldes at noen av bilene har blitt påkostet ganske mye og at selger prøver å få igjen noe av utgiftene.

Ingen plassorgie innvendig, her trumfer designet litt det praktiske.

Uansett bør man sette seg nøye inn i prisbildet om man går med tanke på å kjøpe en slik bil. Se på flere og sammenlikne hva man faktisk får for pengene. Er man ikke bilkyndig, er dette definitivt en bil som krever NAF-test eller en tilstandsrapport fra et verksted som kjenner bilene godt. Problemet er ikke lenger å ha råd til å kjøpe den, men å ha råd til å reparere den om noe går galt.

Range Rover Sport fikk en facelift i 2009 og ble betydelig oppgradert – også i forholdt til kvalitet. Kanskje er det smart å heller putte litt mer penger i det, og gå for en av disse. Jeg tror det.

En frisk og fin Range Rover Sport er fortsatt god å kjøre, men du er ikke lenger kongen i gata med den. Den tiden er helt klart forbi. Men dette er fortsatt mye luksus-SUV for pengene. Disse bilene har ramlet litt mellom to stoler nå. Den er ikke ny nok til å være kul og heller ikke gammel nok til å være "klassiker". Og prisene har aldri vært lavere.

Dette mener de som faktisk eier en slik bil: ​​

Dette bildet viser en 2013 modell som var siste årsmodell av første generasjon.

Visste du at:

– Store protester fra Greenpace gjorde disse bilene ble forsinket i produksjonen?

– Range Rover Sport ikke kunne leveres med manuelt gir?

– At Range Rover Sport for en stor del bygger på Land Rover Discovery 3?

– At det er anerkjente Brembo som har levert bremsene til alle modellene, unntatt TDV6?

