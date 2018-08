– Jeg kan bekrefte at vi har kommet til enighet med Hajduk Split om et salg av Bassel Jradi, sier sportssjef Jostein Flo på Strømsgodsets egne nettsider.

Nå gjenstår kun medisinsk sjekk og personlig avtale før dansken er klar for kroatisk fotball.

Bassel har hatt en fantastisk utvikling her hos oss. Han lærte mye av utlånsperioden i Lillestrøm, og tok store steg i Godset forrige sesong. Bassel forlenget kontrakten her for ett år siden, med intensjon om å ta steget ut og spille for en større klubb. Nå er han moden for den oppgaven, sier Flo.

Jradi kom til Strømsgodset fra Nordsjælland i 2014, og fikk sitt store gjennombrudd forrige sesong.

Det er ikke kjent hvor mye penger Strømsgodset får for Jradi. Klubben opplyser selv at spilleren tidligere har takket nei til flere europeiske klubber.

– Hajduk er en stor og tradisjonsrik klubb. Dette er en flott mulighet og en spennende utfordring for meg, sier 25-åringen til godset.no.