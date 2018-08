På 70- og 80-tallet var Lada et ganske betydelig merke i det norske bilmarkedet. Oppskriften var enkel: Ukompliserte og tildels primitive biler – til svært gunstig pris.

Det startet med biler basert på design og teknikk fra 60-talls Fiat. Så kom offroaderen Niva som raskt fikk en høy stjerne blant de som ville ha en røff firehjulstrekker til lav pris. Niva var faktisk svært kapabel i terrenget, den kom seg fram der mange dyrere konkurrenter måtte melde pass.

Bare én eier

I 1984 kom så den langt mer moderne Samara som i noen år solgte brukbart her hjemme. Nå er det ikke ofte vi ser den ute på veiene. Det er heller ikke ofte det dukker opp en Samara i bruktmarkedet, men nå har det skjedd.

Nærmere bestemt en 1994-modell med bare 54.300 kilometer på telleren. Den er til salgs for svært overkommelige 16.000 kroner.

– En-eiers bil kjørt på Toten hele livet, derfor bra for rust, skriver selger fra Tolga, i annonsen.

Importen stoppet opp

Han legger til at bilen "selges som den står, starter og går som en klokke".

Ladaen er for øvrig utstyrt med motorvarmer og hengerfeste. Og ut fra bildene å dømme har den blitt behandlet pent av sin eneste eier.

Samara var altså den siste nybilen som ble lansert fra Lada her hjemme, før importen stoppet opp. Det skjedde tidlig på 2000-tallet. Og siden har det vært stille.

Slik så Samara ut i tredørs-utgave.

Rammet av omlegging

– Det som på mange måter var spikeren i kista for det russiske bilmerket, var en avgiftsomlegging i 1997. I stedet for å legge toll på den reelle verdien av bilen, ble det da hestekrefter, motorvolum og vekt som ble parametre for avgiftsbergningen. Dette førte til at mange konkurrenter gikk ned ganske mye i pris, mens Ladaen gikk tilsvarende opp. Lada solgte på lav pris. Når prisforskjellen krympet, forsvant på mange måter markedet for dem, forteller Brooms bilekspert Benny Christensen.

Dette rammet naturligvis også Samara, som strengt tatt trengte en betydelig prisfordel for å kunne konkurrere mot mer moderne biler. Plutselig var ikke sammenlignbare modeller fra japanske merker særlig mye dyrere. Og de kunne skilte med en kvalitet som lå betydelig over Samaras.

Samara ble også solgt som sedan, skal vi tippe det lå bilpute og hatt i bakruta på mange av disse?

Comeback i Norge?

– Ja, det er nok ikke til å komme fra at det var endel smårusk – ofte også større ting – med Samara. Byggekvaliteten var ujevn og hele bilen bar preg av at Sovjetunionen hadde havnet i bakleksa på bilproduksjon. Men samtidig hadde den en enkel sjarm, som jeg tipper står seg godt den dag i dag. Derfor bør dette være en bil som nå appellerer til de som har sans for gamle østblokk-biler, de er det faktisk en god del av, sier Broom-Benny.

De siste årene har Lada forresten gjennomgått store forandringer. Merket er nå eid av Renault, som har investert store summer i produktutvikling. Målsetningen er å gjøre bilene konkurransedyktige internasjonalt. I det ligger det nok også muligheter for et comeback her i Norge.

