Politiet fikk melding om ulykken klokken 10.11 torsdag.

– Vi fikk melding via AMK om at en mann hadde vært fastklemt under en personbil. Vi rykket ut sammen med andre nødenheter, på det som ble betegnet som en alvorlig ulykke, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Like før klokken 11.30 bekrefter innsatsleder Terje Bolås overfor Trønder-Avisa, at mannen ble erklært død på stedet.

Ulykken skjedde i Sparbu. Foreløpig er det uklart nøyaktig hva som har skjedd.

– Vi har gjort noen undersøkelser og funnet spor som tilsier at det har blitt gjort arbeid på den aktuelle personbilen. Foreløpig vet vi ikke mer, sier Gaasvik.

Han opplyser videre at kriminalteknikere er på plass for å gjøre undersøkelser.

– Vi behandler dette som et åsted, sier operasjonslederen.

