Se Cork City – Rosenborg kl. 20.30 på TV 2 Zebra (kampstart 20.45)

Eurosport melder torsdag formiddag at Rosenborg var i samtaler med nederlandske Ronald de Boer om jobben som ny hovedtrener i klubben.

Nederlenderen skal ha vært i samtaler med klubben i Trondheim, men tirsdag meddelte Ajax at de Boer er tilbake i jobben som akademitrener i klubben.

48-åringen er tvillingbror av den mer meritterte Frank de Boer, men hadde selv 67 landskamper for Nederland og opphold i blant annet Ajax og Barcelona som spiller.

SOM TO DRÅPER VANN: Frank og Ronald de Boer er tvillingbrødre. Foto: Dusan Vranic

Som trener har han imidlertid en mer beskjeden merittliste å vise til.

Ronald de Boer hadde en rolle som akademitrener i Ajax frem til 2016, men har siden den gang kun fungert som ekspert for Fox Sports. Han har også et kort opphold bak seg som assistenttrener for Qatar U23.

Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, benekter opplysningene overfor Eurosport. Han medgir samtidig at det er sannsynlig at Rini Coolen blir sittende som RBK-trener ut sesongen.

Tror de har store navn på blokken

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er ikke overrasket over at RBK går etter et såpass velkjent navn som Ronald de Boer.

– Jeg blir overrasket om ikke Rosenborg kommer med et stort navn med tanke på måten de fjernet Ingebrigtsen på den måten. Det ville vært naivt og veldig høyt spill å fjerne treneren uten å ha en tanke om en erstatter. Jeg tror også at de har sterke navn på blokken som de ikke vil ut med på dette tidspunktet.

Mathisen mener Coolens gode start i RBK-jobben har gitt ledelsen litt pusterom.

– Coolen gjort det bra og gjort et par gode grep. De har nå en alle tiders mulighet til å nå gruppespillet i Europaligaen. Det kan godt være at Stig Inge Bjørnebye og Koteng føler at de kan vente til etter sesongen med å finne en ny hovedtrener. Hvis RBK har en god kandidat i tankene, så kan det være beste løsning.

– Kan Coolen ende opp med jobben?

– Hvis Coolen vinner Eliteserien, Cupen og gjør det godt i Europaligaen, så kan det godt hende at de faller ned på ham. Men jeg tror ikke det i RBKs tilfelle.