Vukicevic ble nummer fem i det første kvalifiseringsheatet i Berlin torsdag. 27-åringen løp 13,67 og var avhengig av å ta seg videre på tid. Det klarte han med god margin.

– Jeg har hatt en tendens til å ta litt lett på forsøksheat i mesterskap. Denne gangen sa jeg til meg selv at jeg skulle skru på knappen. Men så ser jeg nå at jeg ikke helt greide det, sier Vukicevic til TV 2, som likevel var brukbart fornøyd med tiden i det han omtaler som et rufsete løp.

Forventer kjeft

Vukicevics søster, Christina, jobber som ekspert for TV 2 under EM. Og han er sikker på at slakterkniven venter.

– Jeg er sikker på at Christine kommer til å si at jeg må skjerpe meg. Og det er sant, ler han.

Han er klar på at målet er en finale, og vet at hekkepasseringene må sitte langt bedre.

– Jeg har ikke hatt en lang sesong, men det er ingen unnskyldning. Man skal ikke trenge seks uker før man løper på sitt beste, sier han.

Må perse

Tiden var ni hundredeler bak årsbestenoteringen som han satte i belgiske Ninove rett før mesterskapet.

Vladimir Vukicevic spår at han må sette personlig rekord med god margin for å ta seg videre til finale. Hans personlige rekord er 13,54 fra Amsterdam i 2016.

– Hvis alt klaffer, så er det mulig. Men jeg må nok løpe ned mot 13,45. Men det er lov å forvente norsk rekord i mesterskap. Det er det man må gå for, avslutter sprinteren.

EM-semifinale og finale går fredag kveld.